Puloverul lui Kurt Cobain din concertul MTV Unplugged 1993 s-a vândut la licitaţie la un preţ record

Toţi marii artişti chinuiţi de demonii proprii sau ai dependenţei au avut ACEA reprezentaţie când ştiai privind-o că putea foarte bine să fie ultima. Pentru Kurt Cobain un astfel de moment a fost concertul legendar MTV Unplugged din 1993, iar imaginea artistului de acolo a rămas în istorie. Ei bine, puloverul purtat de Kurt a fost scos la licitaţie şi a fost vândut pe o sumă impresionantă.

Cobain însuşi a donat acest pulover verde în timpul înregistrării numărului MTV Unplugged din New York. Asta se întâmpla pe 18 noiembrie 1993. Iată-ne 26 de ani mai târziu, cu acest "artefact" muzical vândut la licitaţie contra sumei de 334.000 de dolari. L-a vândut fostul său deţinător, proprietarul de echipe de curse Garrett Kletjian, ba chiar a făcut şi profit.

Omul de afaceri îl cumpărase tot la licitaţie în noiembrie 2015, dar la suma de 137.500 de dolari. Garrett fusese citat de Rolling Stone cu spusele "responsabilitatea de a deţine haina depăşea dreptul de a te lăuda cu ea". Julien's Auctions s-a ocupat de licitaţie, tot ei mediind şi achiziţia de acum 4 ani care a făcut puloverul să ajungă la colecţionarul cu dare de mână.

Trebuie spus şi că puloverul solistului Nirvana a avut o călătorie interesantă în ultimii 26 de ani. Acest cardigan, specific culturii grunge din anii '90, alături de cămăşile cu dungi a ajuns întâi la dădaca familiei Cobain, Jackie Farry. Asta se întâmpla după moartea lui Kurt, în 1994. Farry a avut ulterior nevoie de bani pentru a îşi trata cancerul şi a vândut puloverul, dar doar cu acordul familiei muzicianului.

Acest obiect istoric este pătat şi ars cu ţigara chiar de către artist şi îşi păstrează statutul iconic şi prin faptul că... nu a fost spălat timp de aproape 3 decenii. Acesta ar fi cel mai scump pulover din istorie, conform casei de licitaţii. Aceeaşi sesiune a mai scos la vânzare şi chitara făcută pe comandă a lui Kurt, un Fender Mustang folosit pe parcursul turneului In Utero. Instrumentul s-a vândut la suma de 340.000 de dolari, după ce fusese expus la Rock and Roll Hall of Fame câţiva ani.

Mai ciudat de atât este obiectul vândut în mai 2019: o farfurie din carton pe care a mâncat pizza Kurt Cobain. Ea s-a vândut la suma de 22.400 dolari şi are setlist-ul unui concert din 23 aprilie 1990 pe spate, scris de mână de artist.