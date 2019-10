Metallica pregătește un anunț misterios: numărătoarea inversă a început

Metallica a publicat pe o nouă platformă online un ceas programat să măsoare o perioadă de timp limitată. La finalul încheierii numărătorii inverse, trupa este așteptată să facă un anunț important.

Anunțul pregătit de Metallica este învăluit de mister, singura informație cunoscută fiind faptul că fanii vor afla despre ce este vorba joi, pe 10 octombrie. Numărătoarea inversă se va încheia la prânz, moment în care vestea va fi dezvăluită pe site-ul metallicaxx.

Fanii trupei speculează că anunțul are legătură cu aniversarea a 20 de ani de la susținerea concertelor "S&M", în cadrul cărora formația a urcat pe scenă alături de San Francisco Symphony. Evenimentele s-au desfășurat la Berkeley Community Theater, în 1999, marcând totodată lansarea albumului live "S&M" (abreviere pentru Symphony and Metallica), ultimul material înregistrat de trupă alături de Jason Newsted.

În întâmpinarea aniversării celor 20 de ani de la "S&M", Metallica a urcat din nou pe scenă alături de San Francisco Symphony, dirijată de Edwin Outwater și cu apariția invitatului special Michael Tilson Thomas. Concertul a fost filmat și va putea fi urmărit în cinematografele din întreaga lume, inclusiv în România, începând cu data de 9 octombrie.

VIDEO TEASER: Metallica - "S&M 2"

La finalul lunii septembrie, Metallica a dat fanilor o veste tristă. Trupa şi-a anulat concertele din perioada următoare din cauza problemelor solistului James Hetfield, artistul intrând încă o dată la dezintoxicare pentru a-și continuă lupta cu adicţia.

Concertele programate în Australia şi Noua Zeelandă au fost amânate pentru date ulterioare, secţiunea de turneu din America de Sud rămânând în picioare, precum și concertul caritabil "All Within My Hands" din martie 2020. Toţi posesorii de bilete la concertele amânate sau anulate vor primi banii înapoi.

James Hetfield a mai intrat la dezintoxicare la începutul anilor 2000, oferind detalii despre experienţa sa cu alcoolul în 2017, în cadrul podcastului lui Joe Rogan: