Internetul a abundat de zvonuri în ultima săptămână că Justin Bieber s-ar fi apucat de muzică country. Se pare că era adevărat, tânărul artist lansând piesa "10,000 Hours", care combină muzica pop cu country. Este o colaborare cu grupul Dan + Shay şi primeşte un clip pe care îl vedeţi în articol.

"10,000 Hours" este o piesă blândă, cu percuţie şi bas de R&B, plus voci încărcate cu "miere" ale artiştilor, Dan + Shay şi Justin Bieber. Clipul îi prezintă pe muzicieni alături de cei dragi. Apar şi imagini din arhiva personală, inclusiv a lui Justin şi a proaspetei sale soţii, Hailey Baldwin. Cei doi s-au căsătorit cu doar câteva zile înainte de lansarea piesei.

Dan + Shay este un duo country apreciat în SUA, iar track-ul lor colaborativ cu Justin Bieber a fost compus de către Dan Smyers, Shay Mooney şi Bieber. Versurile sunt practic o promisiune de fidelitate timp de "10.000 ore sau restul vieţii mele". Hailey Baldwin apare la rândul său în clip, sărutându-se cu tânărul pop star, sau îmbrăţişându-se cu acesta, în vreme ce cuplul priveşte filmări mai vechi cu ipostaze drăgăstoase.

"10,000 Hours" este prima piesă country a lui Justin Bieber şi marchează ascensiunea acestui gen muzical în ultimul an. Muzica de acest tip a avut câteva momente de "spike" în relevanţă. Întâi au fost piesele cu influenţe country de pe coloana sonoră a filmului "A Star Is Born", apoi topurile au fost cucerite de Lil Nas X cu "Old Town Road". Recent tot "Old Town Road" a apărut în trailerul celui mai nou film "Rambo".

Cât despre Bieber, acesta nu a fost foarte activ în ultima vreme. Ultima sa piesă a fost colaborarea cu Ed Sheeran numită "I Don't Care". Dan + Shay pregătesc între timp un nou album. Artiştii au fost nominalizaţi la premiile Country Music Awards, care vor fi decernate pe 14 noiembrie 2019. Au bifat nominalizări la categorii ca "Duo-ul Anului", "Albumul Anului" şi "Single-ul Anului" (pentru piesa "Speechless").

Acea melodie a fost cântată la nunta lui Sophie Turner (Şansa din "Game of Thrones") cu Joe Jonas cu câteva luni în urmă. Cât despre noul single, el precede un viitor LP Dan + Shay, care va sosi în următoarele luni. Este al patrulea din cariera duo-ului, care a mai lansat un disc şi în 2018, sub numele "Dan + Shay".