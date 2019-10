Coldplay pregătește un album experimental - TEASER

Coldplay va lansa în curând un nou album, ce va avea un sound aparte, experimental. Un poster misterios a apărut recent în São Paulo, iar zvonurile privind acest disc au început să circule.

Chris Martin și colegii de trupă vor reveni în curând cu un nou material de studio, ce va explora un sound mai neconvențional. Aceasta nu este singura surpriză din partea formației. Coldplay ar avea pregătit și un album cu deschidere spre mainstream, acesta urmând să apară în 2020.

"Primul album va scoate la iveală latura mai experimentală a trupei Coldplay, probabil nu vor pleca în turneu până în 2020, când apare următorul album", a declarat o sursă anonimă pentru Daily Star.

Acest LP experimental ar putea fi lansat chiar anul acesta. Aceasta este, cel puțin, concluzia la care fanii Coldplay au ajuns, după ce un poster misterios cu formația a apărut în São Paulo. Acesta a fost zărit la stația de metrou Paulista, fiind retras din văzul lumii după doar câteva ore.

Poza misterioasă cu trupa Coldplay

În poza vintage de la metrou, trupa Coldplay apare alături de filozoful și poetul german Friedrich Nietzsche. Pe fundal putem observa data 22 noiembrie 1919, ce ar putea indica fie momentul lansării albumului, fie al primului single.

Potrivit speculațiilor din presa britanică, acest poster ar fi trebuit să ajungă în spațiul public joi, 17 octombrie, însă dintr-un motiv sau altul a fost dezvăluit mai devreme. Acest lucru ar putea indica faptul că până la sfârșitul săptămâni, Coldplay ar putea lansa ceva nou.

Ultimul album al trupei Coldplay, "A Head Full Of Dreams", a fost lansat în 2015. Discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, incluzând hituri precum "Adventure of a Lifetime" și "Hymn for the Weekend".

Coldplay a luat ființă în 1996 și a debutat discografic în 2000, cu albumul “Parachutes“. Cu 7 albume la activ, trupa a obținut de-a lungul carierei 7 premii Grammy și 8 premii Brit Awards, dintre care 3 pentru cea mai bună trupă britanică.