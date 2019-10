Cine ar putea intra în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 - Vezi lista nominalizărilor

O nouă generație de trupe și artiști va fi introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2020. Află cine se află pe lista scurtă a nominalizărilor și cine intră pentru prima oară în vizorul celor de la Rock Hall.

Păstrând în continuare criteriul celor 25 de ani împliniți de la lansarea primului album, ediția din 2020 vine cu noi propuneri de candidați.

Lista nominalizărilor pentru Rock and Roll Hall of Fame 2020 include 16 trupe și artiști. Dintre aceștia, nouă sunt nominalizați pentru prima oară, respectiv Whitney Houston, Soundgarden, Motörhead, Thin Lizzy, Pat Benatar, Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. și T. Rex.

Lista nominalizărilor la Rock and Roll Hall of Fame 2020:

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Whitney Houston

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Nine Inch Nails

The Notorious B.I.G.

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

Soundgarden

T. Rex

Thin Lizzy

Depeche Mode a mai primit anterior alte două nominalizări, Judas Priest a mai fost nominalizată în 2018, Kraftwerk a mai fost nominalizată de cinci ori, MC5 a mai fost nominalizată de patru ori, Nine Inch Nails a mai fost nominalizată de două ori, Rufus featuring Chaka Khan a mai fost nominalizată de trei ori, iar Todd Rundgren a mai fost nominalizat în 2019.

Șase din cei 16 nominalizați nu au primit niciodată un premiu Grammy, din această minoritate făcând parte Depeche Mode, MC5, the Notorious B.I.G., Todd Rundgren, T. Rex și Thin Lizzy.

Artiștii și trupele ce vor fi introduse în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 vor fi selectate de un juriu format din 1000 de membri, fiind luată în considerare și opinia publicului, pentru cel de-al 8-lea an consecutiv.

Cum îți poți susține favoritul

Cei care doresc să-și voteze artistul sau trupa favorită, o pot face intrând pe RockHall.com, sau căutând pe Google "Rock Hall Fan Vote", ori numele trupei/artistului preferat și cuvântul "vote".

Cei cinci artiști care primesc cele mai multe voturi din partea publicului vor primi câte un buletin de vot al fanilor. Acestea se vor alătura celorlalte buletine de vot din partea membrilor juriului pentru a determina trupele și artiștii care vor fi introduși în Rock Hall în 2020.

Fiecare persoană poate vota 5 favoriți zilnic. Votul este deschis până pe 10 ianuarie 2020.

Când și unde va avea loc ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2020

Cea de-a 35-a ediție a Rock and Roll Hall of Fame va avea loc pe 2 mai 2020 și va avea loc la Public Auditorium din Cleveland, Ohio.

La ediția din 2019 a ceremoniei, au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame The Cure, Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music și The Zombies.