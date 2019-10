Ascultă noul single JP Cooper, "The Reason Why" feat. Stefflon Don X Banx & Ranx - AUDIO

JP Cooper, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți și compozitori britanici, responsabil pentru hituri precum "Sing It With Me" sau "She’s On My Mind", a lansat un single molipsitor, intitulat "The Reason Why". Melodia este lansată în colaborare cu Stefflon Don și Banx & Ranx.

"The Reason Why" este cel de-al doilea material lansat de JP Cooper anul acesta și, totodată, una dintre cele mai irezistibile piese internaționale din ultima perioadă. Colaborarea dintre Cooper, Stefflon Don și Banx & Ranx (Dua Lipa / Sean Paul / David Guetta) este o combinație între ritmurile jamaicane pline de pasiune și o linie melodică aerată, ce reușesc să transpună ascultătorul în brațele voluptoase ale unei stări de eliberare, în care dorința și pofta de viață primează. Armonia piesei este susținută de către Stefflon Don, al cărui flow inconfundabil dă savoare acestui single și pune în valoare vocea caldă și liniștitoare, ce l-a consacrat pe JP Cooper. "Sunt atât de fericit să vă pot prezenta această piesă. A durat ceva până să o lansez și a fost un drum greu și lung, tocmai pentru că piesa nu părea niciodată a fi gata... asta până când a apărut Stef. Banx & Ranx ș-au pus și ei amprenta tropicală asupra single-ului și, integrând și partea lui Stef, pot spune că am reușit juxtapunerea perfectă. De aceea iubesc această colaborare atât de mult", declară JP Cooper. Lyric Video: JP Cooper - "The Reason Why" feat. Stefflon Don X Banx & Ranx "The Reason Why" este single-ul care deține toate datele necesare pentru a continua succesul înregistrat de "Sing It With Me" feat. Astrid S, care înregistrează peste 55 de milioane de ascultări. Paleta largă și diversă a colaborărilor recente semnate de JP Cooper denotă o versatilitate pe care puțini artiști o dețin și o cunoaștere în profunzime a tuturor genurilor muzicale.