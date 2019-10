Ascultă noua piesă The 1975, "Frail State of Mind" - AUDIO

The 1975 a lansat o piesă despre anxietate în societatea hiperactivă de azi, "Frail State of Mind". Dacă ultimul single al artiştilor a fost de un punk energic, acum trupa ne oferă ceva total diferit, un material sensibil, un single indie cu influenţe electronice. Îl puteţi asculta în articol.

"Frail State of Mind" este al treilea single de pe viitorul album The 1975, "Notes on a Conditional Form". Ultimul single a fost "People", care a sunat mai punk decât tot ceea ce au făcut Green Day şi Blink-182 în ultima vreme. De această dată Matty Healy cântă despre depresie, anxietate şi angoase. Pe fundal se aud solo-uri combinate cu percuţii şi sample-uri asimetrice.

Sună a ceva ce ar scoate The XX şi Ed Sheeran, dacă ar experimenta mai profund în zona indie. Aminteşte de "I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It", în special de piesa "TOOTIMETOOTIMETOOTIME" şi prezintă etapele anxietăţii înainte de un eveniment important. E despre acel moment când trebuie să ieşi din casă, toate telefoanele sună, dar nu te poţi ridica din pat să te pregăteşti măcar pentru a ieşi.

În versuri solistul The 1975 îşi cere totuşi scuze pentru indispoziţie şi îşi exprimă dorinţa de a fi acceptat aşa cum e, chiar şi anxios şi fără chef de a vedea oameni. "Notes On a Conditional Form" este al patrulea album al grupului care ne-a vizitat în această vară la ediţia a noua Summer Well. Viitorul LP va fi lansat pe 21 februarie 2020.

De pe discul cel nou am mai putut asculta single-urile "People" şi "The 1975". Acesta din urmă include extrase din discursul activistei pentru clima Greta Thunberg, încă dinainte să se viralizeze cu acea prestaţie de la ONU. The 1975 sunt în lineup pentru concertul Pitchfork Music Festival Paris 2019, care are loc pe 26 octombrie 2019. The 1975 a fost headliner în ziua de 10 august la Summer Well 2019.

La festival au mai participat şi Tender, Pale Waves, The National, Black Honey, AJ Tracey, Subcarpaţi şi Black Honey. Summer Well 2020 are loc între 8 şi 9 august 2020 la Domeniul Ştirbey, sărbătorind un deceniu de evenimente de acest tip.