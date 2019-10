Află cum a decurs a șaptea seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019

Concurenții au cântat plini de entuziasm și originalitate, iar antrenorii și-au întors scaunele și au luptat pentru vocile care le-au dat fiori. Citește rezumatul emisiunii din 18 octombrie.

Noi concurenți au urcat pe scena de la Vocea României pentru a întoarce scaunele antrenorilor. Momentele aduse de aceștia au fost la înălțime, iar confruntarea vocilor a încântat atât publicul, cât și juriul.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Ana Maria Ioana - Mamma Knows Best

Ana Maria Ioana are 19 ani și este studentă. Participarea la Vocea României 2019 este a cincea încercare a fetei. Tânăra este pasionată de muzică și a fost impulsionată de prietenii săi să vină la emisiune. Concurenta a cântat piesa lui Jessie J, "Mamma knows best" și a întors toate scaunele. A reușit să demonstreze că perseverența a avut un rol important și a ajutat-o să își împlinească visul, acela de a trece de audițiile pe nevăzute.

"Ana, ești foarte interesantă. Ai o voce cu foarte mult caracter. Mi se pare că trebuie să mai lucrăm un pic la acute", i-a spus Irina concurentei.

Tudor Chirilă a apelat la actorie și s-a prezentat în fața concurentei cu un echipament de paramedic, ținând să precizeze că vocea ei nu are nevoie de pansamente, iar această scenă pe care a pus-o la cale nu face decât să demonstreze cât de mult și-o dorește în echipă. Se pare că jocul lui Chirilă a dat roade pentru că Ana Maria a mers în echipa sa.

Nunzio Mastrangelo - Locked Out Of Heaven

Nunzio este originar din Italia, din regiunea Puglia. Provine dintr-o familie ce se ocupă cu producerea brânzei mozzarella. Este singurul membru al familiei care este pasionat de muzică și, la propunerea vărului său care locuiește în România, a venit la Vocea României. Nunzio a descoperit muzica la 17 ani, cântând la karaoke și la diferite petreceri. Momentul de la Vocea României este prima experiență serioasă a concurentului. A interpretat piesa lui Bruno Mars, "Locked Out Of Heaven" și l-a cucerit pe Horia Brenciu.

Mădălin Antonesei - Angels

Mădălin are 27 de ani și este profesor de chitară. A studiat la Conservator, secția chitară clasică, dar și dorește să se dezvolte și pe partea vocală. A văzut în Vocea României o oportunitate de a evolua în acest sens și a urcat pe scenă interpretând piesa lui Robbie Williams, "Angels". Momentul i-a cucerit pe Horia, Smiley și Tudor Chirilă.

"Foarte frumos ai cântat, ai o voce stabilă" a spus Smiley, menționând și că ar vrea să mai studieze ceva la chitară dacă Mădălin va veni în echipa sa.

Horia Brenciu a apreciat alegerea piesei. După ce s-au încheiat discursurile juraților, concurentul a decis că cea mai bună echipă pentru dezvoltarea sa muzicală este cea a lui Tudor Chirilă.

Lisa Calotă - Call Out My Name

Lisa are 16 ani și studiază la Liceul de Muzică din București. Pasiunea pentru muzică a luat naștere datorită tatălui său care a cântat și el. Acesta o susține și cântă împreună cu ea. Lisa a început să cânte de la o vârstă fragedă, inițial la chitară electrică, apoi apoi a luat lecții de canto și pian. Acest domeniu reprezintă singurul drum pe care tânăra vrea să îl urmeze și deși are probleme cu auzul, Lisa nu vrea să facă altceva decât muzică. Concurenta a interpretat "Call Out My Name" și a întors un singur scaun - pe cel al lui Horia Brenciu.

"Vocea ta are o înțepătură formidabilă pe acute", a menționat Horia Brenciu.

Lia Burg - Cosmic Love

Lia are 22 de ani și este originară din Timișoara. A început să cânte de la vârsta de 14 ani, cu o prietenă, pe stradă. O făcea din plăcere, nu ca să cerșească, deși foarte mulți oameni aveau această preconcepție. Din punctul său de vedere, ea este un artist stradal care oferă o bucățică din sufletul ei oamenilor care o ascultă. Lia a venit la Vocea României deoarece vrea să învețe și să cunoască oameni din industria muzicală. Concurenta a cântat "Cosmic Love" și i-a convins pe Irina și Smiley.

"Mi-a plăcut foarte mult felul în care cânți. Ai un stil foarte interesant de a cânta" i-a spus Smiley.

Irina a vorbit despre sinceritate și i s-a apărut că modul în care Lia a interpretat melodia a fost unul sincer. Antrenoarea a ținut să menționeze că în echipa sa va găsi sinceritate.

Lia și-a urmat instinctul și a mers în echipa Irinei Rimes.

Yaser Ramadan - Somebody To Love

Yaser are 29 de ani și locuiește în Florența. Părinții săi sunt egipteni. Aceștia au divorțat când Yaser avea o vârstă fragedă, iar el și sora sa au fost crescuți de mamă. Când a crescut, tânărul a realizat ce dificil i-a fost mamei să aibă griji de ei și îi este profund recunoscător. Aceasta l-a susținut și în cariera muzicală, fiind mereu mândră de realizările fiului său.

Yaser a participat la un concurs de talente de Italia, însă pasiunea sa pentru muzica internațională nu a fost apreciată de jurați, aceștia preferând să cânte doar în limba italiană. Niște prieteni români i-au spus lui Yaser să încerce să vină la Vocea României pentru că aici muzica internațională este apreciată. Tânărul a ascultat sfatul acestora și a venit la audiții. A interpretat piesa celor de la Queen, "Somebody To Love" și i-a convins pe Horia, Smiley și Tudor. Cel din urmă, însă, a fost blocat de vecinul său, Smiley.

"Yaser, îmi place vocea ta. Nu am o voce ca a ta în echipa mea. Îmi place vocea ta, îmi place totul. Tu ești un artist, un artist adevărat. Ar fi o onoare pentru mine să vii în echipa mea și îți mulțumesc pentru această oportunitate de a te fi ascultat pe scena de la Vocea României. Mulțumesc mult!, i-a transmis Brenciu concurentului într-o combinație de engleză și italiană.

Smiley a apreciat vocea concurentului și modul original în care a interpretat piesa. Decizia lui Yaser a fost să meargă în echipa lui Smiley.

Ceilalţi concurenţi care nu au întors scaunele sunt următorii: