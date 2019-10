Află ce voci au cucerit antrenorii în cea de-a cincea seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019

Citește rezumatul ediției din 4 octombrie a emisiunii Vocea României. Află ce concurenți au mers mai departe și ce momente savuroase au creat jurații.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Cătălina Pop - I'm So Excited

Cătălina are 25 de ani, este originară din Timișoara și este medic. Concurenta a interpretat la audițiile pe nevăzute de la Vocea României piesa celor de la The Pointer Sisters, "I'm So Excited". Momentul său i-a convins pe Tudor, Irina și Horia.

"Dragostea mea, eu cred că pentru mine ești acel vulcan", și-a început Horia Brenciu pledoaria, dar a fost în scurt timp întrerupt de Chirilă, care a început să facă o serie de imitații ale colegului său din juriu. S-a răs, s-a glumit, scena fiind curmată de intervenția Irinei:

"Vorba multă, sărăcia omului", a spus artista.

Irina și-a continuat discursul și i-a propus concurentei, în cazul în care vine în echipa sa, să cânte piesele lui Beth Hart.

"După tot circul ăsta, să te duci la Irina, mi se pare inadecvat", a comentat Chirilă.

Cătălina a ales echipa lui Tudor, menționând că a simțit o conexiune între ei.

Natalia Selegean - Zig Zagga

Originară din Oradea, Natalia este polițist și are 32 de ani. În paralel cu meseria sa, concurenta s-a ocupat și cu muzica, și a venit la Vocea României pentru a fructifica dragostea pentru muzică, dar și pentru a fi un exemplu de curaj pentru fiica sa. Natalia a interpretat piesa Loredanei Groza, "Zig Zagga", întregul său moment fiind unul colorat și antrenant. A întors două scaune, pe cele ale lui Tudor și Irina.

Tudor a ținut, în primul rând, să îi aducă un omagiu Loredanei. După părerea lui, este unul dintre cei mai explozivi artiști live din țară. De asemenea, i-a mulțumit pentru anii petrecuți la Vocea României.

Natalia Selegean și-a urmat instinctul și a mers în echipa lui Tudor Chirilă.

Alexandru Ciubotaru - Valea Regilor

Alexandru are 31 de ani, este din Timișoara și este operator calculatoare. Este pasionat de muzică, în special de muzica raggae, pe care vrea să o promoveze și în România. Nu este străin de lumea muzicii, având la activ diverse concerte și colaborări, cea mai semnificativă fiind cu Omar Perry, fiul managerului lui Bob Marley.

Pe scena de la Vocea României, Alexandru a interpretat "Valea Regilor", piesa lui Argatu', însă folosind versuri proprii. Momentul său l-a cucerit doar pe Smiley. Antrenorul a spus că vibrează cu muzica raggae, îi place vibe-ul pe care acest gen muzical îl oferă și a apreciat originalitatea concurentului de a cânta versuri proprii.

Claudia Badea - Nu știi tu să fii bărbat

Claudia are 29 de ani și este solist vocal. Provine dintr-o familie de pompieri, dar ea a ales să se răzvrătească, alegând calea muzicii. Tânăra a interpretat piesa Irinei Rimes, "Nu știi tu să fii bărbat". Horia Brenciu a fost singurul antrenor care a apăsat butonul.

Irina a ținut să menționeze motivul pentru care nu s-a întors:

"Eu am o experiență personală cu această piesă. E prea emoționant să aud aceste versuri".

George Aghinea - Redbone

George are 17 ani și a cucerit toți antrenorii cu interpretarea sa a piesei lui Childish Gambino, "Redbone". George nu este la prima apariție de acest fel, tânărul participând în 2017 la "Românii au talent". Povestea de viață a concurentului nu este una fericită. Din cauza unei rețete medicale prost recomandată, George suferă de hipoacuzie bilaterală. Deși nu are voie să se expună la zgomote puternice, tânărul nu vrea să se dea bătut și își dorește o carieră muzicală.

Chiar dacă toți patru au apăsat butonul, Smiley a fost blocat de Horia Brenciu. George a spus că va merge în echipa celui care l-a blocat pe Smiley. S-a răzgândit, însă, și a ascultat comentariile juraților înainte să ia o decizie.

"George, cred că noi doi ne-am înțelege foarte bine. Cred că suntem pe același palier din punct de vedere al emoției și a ce înseamnă mesajul unui piese. Parcă te simt și simt că și ție ți-ar plăcea mai mult cu mine și ne-am înțelege mult mai bine. De aceea te invit în echipa mea", a spus Irina.

Tudor a fost ultimul care s-a întors, însă a părut cel mai potrivit antrenor pentru George. Decizia concurentului a fost să meargă în echipa sa.

Eugeniu Cotruta - Iron Sky

Eugeniu are 24 de ani și este originar din Republica Moldova. Cântă la chitară și voce, iar la audiții a interpretat piesa lui Paolo Nutini, "Iron Sky". Irina și Horia s-au întors.

Irinei i s-a părut foarte interesantă vocea lui Eugeniu, dar un pic prea puternică.

"Mi se pare că e ceva de temperat și vreau să o fac eu".

Eugeniu a ales să meargă în echipa Irinei.

Victoria Gudima - I'd rather go blind

Victoria are 26 de ani, este solist vocal și este iubita concurentului anterior, Eugeniu. Persoană introvertită, Victoria a văzut în Vocea României o oportunitate de a scăpa de teamă și timiditate. Melodia aleasă de concurentă a convins-o pe Irina. Chiar dacă nu s-a întors, Tudor a dorit să îi transmită concurentei că a avut una dintre cele mai speciale interpretări și a felicitat-o pe Irina pentru intuiție.



Carmelina Bordeniuc - Hurt

Carmelina are 16 ani și este din Republica Moldova. Dragostea sa pentru muzică este susținută de părinții săi, iar concurenta le-a dedicat lor melodia cântată la audiții, "Hurt". Deși momentul tinerei nu a fost perfect, Tudor Chirilă a apăsat butonul. Antrenorul a spus că l-a atras ceva în vocea ei și că o voce imperfectă poate fi lucrată și adusă la un nivel înalt.

Elena Ilie - Black Hole Sun

Elena are 18 ani și este din Pașcani. Moștenește pasiunea pentru muzică de la tatăl său. Din păcate, acesta este alături de ea doar prin intermediul telefonului deoarece lucrează în UK. Tânăra a interpretat într-o variantă surprinzătoare piesa "Black Hole Sun" și a întors doi antrenori: Horia și Smiley.

"Nu se poate așa ceva! Nu am auzit niciodată așa ceva!", au fost primele vorbe ale lui Smiley. "Tu ai o voce incredibilă, draga mea. Ai o voce absolut specială!, a spus Horia.

Irina nu a fost impresionată de momentul concurentei:

"Mi-ai dat emoții, dar nu neapărat emoții încât să vreau să apăs butonul. Mi-ai dat emoții din alea care nu sunt neapărat ajutătoare".

Elena a mers în echipa lui Smiley.

