10000 de fani Queen au creat propriile videoclipuri "Bohemian Rhapsody", "A Kind of Magic" şi "Don't Stop Me Now" - VIDEO

Queen a recrutat 10000 de fani pentru a crea 3 clipuri instant virale, asociate cu 3 hituri ale grupului. Participanţi din 120 de ţări au dat un suflu nou lui "Bohemian Rhapsody", "Don't Stop Me Now" şi "A Kind of Magic". Puteţi urmări clipurile rezultate în articol.

Proiectul a fost creat de către Queen, YouTube Music, Universal Music şi Hollywood Records. Motivul? Este sărbătorit faptul că "Bohemian Rhapsody", videoclipul original a fost primul clip de dinainte de anii '90 care a sărit de 1 miliard de vizualizări pe YouTube. Fiecare dintre cei 10000 de participanţi a încercat să contribuie cu ceva deosebit, sincronizându-şi cântatul la pian, chitară sau voce cu reprezentaţia artiştilor de la Queen.

În cazul lui "Don't Stop Me Now" fanilor li s-a cerut să danseze după pofta inimii, iar pentru "A Kind of Magic" a fost nevoie de artă vizuală şi animaţii. În această versiune de "Bohemian Rhapsody" vedem lumea cântând la harpă, la microfon, chitară acustică, pianină şi multe alte instrumente. Oameni de toate etniile, religiile, vârstele şi sexele se filmează cântând legendara piesă.

Unii fac asta în confortul unui studio, alţii pe prispă, în vreme ce alţi fani se simt mai inspiraţi în propriul dormitor. Chiar şi un acordeonist îşi găseşte loc în această variantă mondială, în vreme ce un tânăr face senzaţie redând note din track pe pahare din cristal. "Don't Stop Me" prezintă dansatori din toată lumea, cu coregrafii pline de energie.

Unele par dansuri de victorie din Fortnite, altele sunt încălziri din sala de sport, iar cineva a dansat chiar în grajdul cu cai. Sunt fani care i-au implicat şi pe cei mici şi am văzut chiar şi sosii ale lui Freddie Mercury şi oameni în costume de epocă sau îmbrăcaţi în costume haioase. Într-o declaraţie despre iniţiativa numită "You Are the Champions", chitaristul Queen, Brian May a spus următoarele:

Este unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri care se poate întâmpla unui artist: să vedem cum munca noastră a inspirat oameni din toată lumea să îşi creeze propria reprezentaţie şi artă vizuală e o încântare. Şi toată diversitatea viziunii lor este uimitoare. Mulţumiri multe tuturor celor care au participat.

Doar "Bohemian Rhapsody" de unul singur a strâns 5400 de înscrieri din 110 ţări, în vreme ce "A Kind of Magic" a atras 2773 de artişti din 92 de ţări, care au urcat pe Internet imagini şi opere de artă vizuală. Clipurile au sărit deja de 400.000 de vizualizări fiecare şi cu siguranţă vor depăşi milionul în perioada următoare.