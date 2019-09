Un actor din "Stargate Atlantis" și "Arrow" se alătură listei de invitați la Transylvania Comic Con

Transylvania Comic Con, eveniment marca East European Comic Con, își extinde lista de actori invitați pe măsură ce se apropie de start. Cel de-al patrulea actor care se va întâlni cu fanii la Cluj este David Nykl.

David Nykl este cunoscut publicului datorită rolului doctorului Radek Zelenka, expertul în tehnologie antică, din serialul "Stargate Atlantis", spin off de succes al celebrului Stargate SG-1.

Pentru portretizarea lui Zelenka, Nykl a fost premiat și cu trofeul canadian Leo Award la categoria "Dramatic Series: Best Supporting Performance by a Male".

Mai mult, actorul de origine cehă s-a remarcat și în rolul antagonistului de temut din universul DC, Anatoli Knyazev (KGBeast), în populara serie TV, Arrow.

David Nykl s-a născut în Cehoslovacia comunistă, iar după Primăvara de la Praga din 1968, când armata sovietică a intervenit în forță, familia sa a reușit să se refugieze în Canada. Actorul a apărut, de asemenea, în diverse roluri episodice din seriale precum Supernatural, Fringe și multe altele.

David Nykl se va prezenta la Cluj Napoca în compania altor 3 actori iubiți de public: Alexander Ludwig (Bjorn, personaj principal în serialul fenomen Vikings), Rick Cosnett (Wes Maxfield din The Vampire Diaries și Eddie Thawne din The Flash) și Kevin McNally (Master Gibbs, mâna dreaptă a căpitanului Jack Sparrow din Pirates of the Caribbean).

Atracții la Transylvania Comic Con

Transylvania Comic Con își propune să devină un reper al evenimentelor de acest gen în regiune, alături de East European Comic Con, cel mai amplu eveniment în acest moment din centrul și estul Europei.

Cele mai importante nume din industria de gaming vor lua parte la Transylvania Comic Con și le vor oferi pasionaților șansa de a testa cele mai noi jocuri sau de a lua parte la competiții cu premii însemnate, folosind echipamente de ultimă generație.

Din lista atracțiilor principale nu vor lipsi o zonă de street food cu mâncăruri delicioase, concursuri de cosplay, artiști de bandă desenată, demonstrații de VR, precum și un târg generos unde vizitatorii pot interacționa cu expozanții și pot alege din miile de produse inedite, inspirate din producțiile sci-fi preferate.