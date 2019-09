Steve Vai explică de ce Brian May este un chitarist extraordinar

Steve Vai este un fan declarat al lui Brian May. Într-o apariție recentă la Tone Talk, Vai a mărturisit că May este unul dintre chitariștii săi preferați din toate timpurile.

"Are o calitate reală, integritate, sensibilitate pentru rock - are o ureche extraordinară pentru muzică, știi? Urechea sa internă a construit acea tonalitate extraordinară pe care o are, și a sunat grozav dintotdeauna.

Și simplul fapt că a fost capabil să construiască acea chitară când era tânăr...acel Red Special a fost construit manual de către el [Brian a făcut acea chitară cu tatăl său, când avea 16 ani], așa că are o multitudine de tonalități.

Dar toate aceste tonalități și tot ceea ce îi compune chitara, amplificatorul, sunt doar o dimensiune. Totul vine din degetele și mintea sa. Am cântat cu Brian în multe ocazii și întotdeauna sound-ul său e inconfundabil", a detaliat Steve Vai.