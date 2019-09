Pink Floyd a lansat o melodie nemaiauzită până acum: "High Hopes", cu versuri, solo diferite

Pink Floyd rămâne o trupă reper în istoria muzicii şi are o arhivă bogată de demo-uri şi piese încă neauzite de public. Din acea arhivă a ieşit o variantă piesei "High Hopes" pe care fanii trupei nu au mai auzit-o. Include un solo diferit şi versuri modificate. O puteţi asculta în cadrul articolului.

"High Hopes" este o melodie de pe albumul "Division Bell" din 1994. Ceea ce putem asculta acum este versiunea sa demo, axată mai mult pe secţiunea vocală a lui David Gilmour. Există şi versuri schimbate, iar solo-ul sună diferit faţă de melodia care ajungea la fani în anii '90. Acest release se vrea a fi o prefaţă pentru box set-ul "The Later Years", care se va lansa în acest an.

Piesa, în versiunea demo sună mai intim şi mai personal, completând sound-ul cu un solo de chitară electrică. Solo-ul original este unul dintre cele mai cunoscute ale trupei de rock progresiv. A se remarca şi mixajul diferit al melodiei, cu lipsă de tobe şi secţiune de ritm.

"The Later Years" este un box set fabulos, care include 16 discuri şi 13 ore de materiale nelansate până acum. Va veni în noiembrie şi se va axa pe istoria trupei Pink Floyd sub bagheta lui David Gilmour după plecarea lui Roger Waters din grup.

Vor fi incluse LP-uri de studio, albume live, filme-concert, dar şi rarităţi şi piese live. A fost inclusă şi o versiune a lui "A Momentary Lapse of Reason", care include contribuţii restaurate ale pianistului Richard Wright. Artistul a încetat din viaţă în 2008. Anumite track-uri vor avea şi o secţiune de percuţie nouă de la toboşarul Nick Mason, re-înregistrată.

Pink Floyd a făcut istorie în topurile muzicale, cu albumul său "Dark side of the Moon" petrecând un total de 943 de săptămâni în topul Billboard 200. Recordul nu a fost doborât din 1973 încoace. Discul este al optulea din istoria trupei şi a debutat pe 1 martie 1973. A vândut peste 45 de milioane de unităţi şi reprezintă 42 de minute de excelenţă a rock-ului progresiv.

Între timp Roger Waters a cântat live piesa "Dogs" de la Pink Floyd într-un clip exclusiv preluat din noul documentar "Us + Them". Filmul va fi proiectat în cinematografe pe 2 şi 6 octombrie.