Nepoata lui Carlos Santana i-a cucerit pe antrenorii de la Vocea României 2019

În cea de-a treia seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României, Renee Santana a avut o interpretare excepțională, reușind să întoarcă toate scaunele. Nepoata celebrului chitarist i-a încântat pe antrenori cu vocea și povestea sa de viață.

Renee are 30 de ani și este originară din Mexic. Este nepoata muzicianului Carlos Santana, bunica ei fiind verişoara celebrului chitarist. Totuși, Renee nu a avut ocazia să cânte împreună cu acesta. Tânăra a povestit că a încercat de mai multe ori să îl contacteze, însă fără succes. Dincolo de această legătură cu Santana, Renee a menționat că toate rudele din partea mamei cântă la vreun instrument sau fac muzică, așa că moștenirea sa muzicală este amplă și puternic înrădăcinată. Concurenta compune muzică de 15 ani și are o trupă de muzică rock în Mexic.

Legătura concurentei cu România s-a format când un producător de la noi a auzit-o cântând și au început să lucreze împreună. Renee a participat la Eurovsion atât în 2013, cât și în 2014. Prima piesă care s-a calificat în Finala Eurovision se numește "What is love" și a fost interpretată alături de Al Mike. A doua încercare de la Eurovision s-a bazat pe piesa "Letting go", tot o colaborare, dar de data aceasta cu Mike Diamondz.

În cadrul audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2019, Renee a interpretat piesa lui Alanis Morissette, "Thank U" și a întors toate scaunele. Antrenorii au purtat o conversație în limba engleză cu Renee și au convins-o, fiecare cum a putut, să vină echipa sa (cu toate că tânăra nu știa nimic despre cariera muzicală a antrenorilor).

"Numele meu este Irina și sunt cea mai amabilă de aici. Ei sunt așa gălăgioși, vorbesc întruna. Te rog, vino în echipa mea. Îți ofer toată energia mea și ajutorul de care ai nevoie să ajungi cât mai departe pentru că ai o voce foarte bună. Ești o apariție și avem nevoie de astfel de apariții, am nevoie de astfel de apariții în echipa mea, așa că te invit în echipa mea cu toată inima", a spus Irina.

Horia a apreciat talentul de compozitor al tinerei, dar a ținut să precizeze că Vocea României este o competiție în care se cântă cover-uri și a invitat-o în echipa sa pentru a cânta melodii în limba spaniolă, engleză sau chiar în română.

"Renee, sunt Smiley. Sunt producător muzical, compozitor și am avut plăcerea să lucrez cu artiști latino-americani. Mi-a plăcut interpretarea ta. Cred că e prima oară când aud piesa asta cântată perfect. De asta m-am întors".

Tudor a rămas cel din urmă în ceea ce privește discursul de convingere:

"Numele meu este Tudor. Sunt actor și muzician, nu neapărat în această ordine. Sunt compozitor. Când ai început să cânți, mi-ai amintit și de Björk și cred că este o potrivire între stilurile noastre și melodiile pe care le putem alege împreună și modul în care putem să lucrăm. Te rog, dă-mi șansa să lucrez cu vocea ta.

Discursul lui Smiley a convins-o pe Renee. Concurenta a mers în echipa lui.