Iritat de replica primită după Fall in Love, Liam Gallagher îl înjură pe clăparul Kaiser Chiefs

Iritat că a fost ironizat și criticat de clăparul Kaiser Chiefs, Liam Gallagher a apelat la un limbaj colorat pentru a-și impune punctul de vedere. Schimbul de replici a avut loc pe fondul anulării concertului lui Liam din cadrul festivalului Fall in Love.

La începutul acestei luni, Liam Gallagher și-a anulat concertul din cadrul festivalului Fall in Love cu doar câteva minute înainte de ora la care era programat show-ul. Publicul a fost anunțat că fostul membru Oasis nu va mai cânta pe scena principală a festivalului din Mogoșoaia din cauza unor probleme tehnice, ulterior aflându-se că Liam ar fi fost sfătuit să nu cânte, pentru că scena nu ar fi respectat condițiile de siguranță.

"Din cauza unor probleme de siguranță cu scena, am fost sfătuiți să nu cântăm la Fall in Love Festival în seara aceasta. Extrem de dezamăgiți că am venit până aici și nu putem cânta pentru voi, dar, ca întotdeauna, siguranța e cea mai importantă", scria Liam pe Twitter în seara concertului.

În aceeași seară, însă, atât Kovacs, cât și Kaiser Chiefs concertaseră pe aceeași scenă, fără niciun incident neplăcut cauzat de vreo nesiguranță a scenei. Acest aspect a fost subliniat de clăparul trupei Kaiser Chiefs, care i-a răspuns lui Liam Gallagher pe Twitter pe un ton ironic, dar bine argumentat.

"Dacă am afla că o scenă nu este sigură, am avertiza și celelalte trupe de pe afiș, nu? Siguranța este cea mai importantă, întotdeauna - pentru toată lumea. Probabil că am rupt-o [scena] susținând un show rock n roll cu 30 de minute înaintea ta", i-a scris Nick ‘Peanut’ Baines lui Liam.

If we found out a stage wasn’t safe, we’d tell the other bands on there too, right? ‘Safety comes first as always’ - for everyone. We must’ve broken it by putting on a rock n roll show 30mins before you 🤷🏻‍♂️ #fallinlovefest https://t.co/9LMwqkmNoh — Peanut Kaiser Chief 🦆 (@peanutkaiser) September 2, 2019

Liam Gallagher, către clăparul Kaiser Chiefs: "P**dele ca tine dau o reputație proastă orașului Leeds"

Această replică l-a iritat vizibil pe Liam, care a recurs câteva zile mai târziu la amenințări pe un limbaj urban colorat, în stilul ce îl caracterizează.

"Asta e pentru idiotul (*PISSFLAP) de la Kaiser Chiefs: toți banii ăia pe care îi cheltuiți pe recuzită, i-aș cheltui pe un manager de turneu decent, care să identifice genul ăsta de lucruri, altfel tu și trupa ta veți rămâne fără job-uri."

This 1s for PISSFLAP out of the KAISER CHEIFS all that money you spend on props ie your daft looking head I’d spend on getting yourself a decent tour manager who spots these kind of things otherwise you and your band will be going for a early bath LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 11, 2019

Replica aceasta a fost apoi completată de una și mai acidă.

"P**dele ca tine dau o reputație proastă orașului Leeds", a scris Liam pe Twitter.

Ps it’s naff cunts like you that give Leeds a bad name as you were LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 11, 2019

Aflat la prima ediție, Fall in Love Festival s-a desfășurat în perioada 31 august - 1 septembrie, în parcul Mogoșoaia. Ca urmare a anulării concertului Liam Gallagher, organizatorii festivalului oferă compensare plătitorilor de bilete. Găsiți detalii aici.