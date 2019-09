Celine Dion concertează la Bucureşti pe 29 iulie 2020

Celine Dion vine pentru prima dată în România, la Bucureşti în vara viitoare. Toate zvonurile au fost confirmate astăzi, odată cu informarea primită de la organizatorul Emagic. Regina muzicii pop va concert în Capitală pe 29 iulie 2020.

Câştigătoare a două premii Oscar şi a 5 premii Grammy, Celine Dion ne-a inclus pe harta turneului "Courage World Tour". Miercuri, 29 iulie 2020 Cerline Dion va concerta la Bucureşti. Judecând după indiciile oferite de Primăria Capitalei, concertul ar putea să se desfăşoare pe Arena Naţională, dar nimic nu e sigur încă. Nu cunoaştem nici categoriile şi preţurile biletelor, dar organizatorul a promis că va reveni cu detalii în curând.

«Suntem în discuții cu Primăria Capitalei pentru determinarea locației potrivite pentru acest eveniment de interes național, concertul unei artiste legendare care se află de câteva decenii în topul preferințelor muzicale ale românilor, dar care până acum ne-a ocolit țara. Celine Dion cântă în acest turneu într-unele dintre cele mai frumoase săli și stadioane din lume, întrucât conceptul spectacolului este unul «all-seated» și doar pe un stadion poți atinge o capacitate de 40.000 locuri pe scaune, atât în tribune cât și pe gazon.» a declarat Laura Coroianu, Director general Emagic.

Noul album al lui Celine Dion, "Courage" va fi lansat pe 15 noiembrie, iar turneul de promovare a albumului va ajunge în peste 100 de oraşe de pe glob. Turneul "Courage World Tour" a debutat în Quebec pe 18 septembrie şi include 66 de opriri în America de Nord. Anul 2020 aduce reprezentaţii în Europa, în ţări ca Malta, Cipru, unde Celine ajunge în premieră, ca şi în România.

"Courage" este primul turneu al artistei în Statele Unite din ultimii 10 ani. Regina pop din Canada a lansat în 2019 single-urile "Imperfections", "Courage" şi "Lying Down", după ce a cântat la început de vară piesa "Flying On My Own" în Las Vegas. Artista şi-a încheiat rezidenţa din Las Vegas în acest an. Noul disc beneficiază de aportul creativ al unor artişti ca Sia sau David Guetta.

"Courage" e despre puterea de a renaşte, a te regăsi şi a depăşi durerea şi momentele grele. Muzica a fost catharsis-ul de care Celine a avut nevoie pentru a putea depăşi pierderea soţului său, care a încetat din viaţă în 2016. Noile melodii vor putea fi ascultate live în cadrul concertului de la Bucureşti, unde muziciana va interpreta uriaşele hituri "My Heart Will Go On" şi "A New Day Has Come".

Premiera clipului "Imperfections" a avut loc pe 26 septembrie, prezentând culisele unui concert Celine Dion şi ipostaze vulnerabile, fără machiaj ale artistei. Albumul cel nou va fi disponibil de pe 15 noiembrie, iar noile piese pot fi ascultate aici.

Videoclip nou: Céline Dion - Imperfections

Detaliile cu privire la locația concertului de la BUCUREȘTI și despre bilete vor fi anunțate curând de către organizatori.