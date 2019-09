Alina Eremia a lansat 3 piese noi: "Printre Cuvinte", "Anotimpuri" şi "Dragoste nu-i" - AUDIO

Alina Eremia tocmai a lansat 3 piese noi, ilustrate cu câte un videoclip cu versuri. E vorba despre "Printre Cuvinte", "Anotimpuri" şi "Dragoste Nu-i". Află ce mesaj are fiecare track şi ascultă noile creaţii ale Alinei în articol.

Piesele au primit deja câteva zeci de mii de vizualizări, iar cea mai populară se dovedeşte a fi "Printre Cuvinte". Este un track catchy, de sub 3 minute, prietenos cu radio-ul şi care invită la romantism şi senzualitate. Pe fundal se aud fluiere şi percuţii tribale, dar şi mixaje vocale fantomatice şi enigmatice. Versurile sunt despre ego şi o relaţie ce pare pierdută, dar care ar putea fi salvată de partea feminină a ecuaţiei.

"Anotimpuri" este a doua cea mai populară piesă din acest trio, debutând cu o voce suavă şi un sintetizator ce sună futurist. Melodia invocă o "singurătate în doi" şi minciunile de care se agaţa doi îndrăgostiţi care se află pe finalul relaţiei. Pentru versurile acestei melodii Alina Eremia a colaborat cu The Motans, devenit sinonimul pieselor de despărţire şi tristeţe. Povestea spusă pune accentul pe dependenţa de cel drag, care poate duce uneori la pierderea contactului cu realitatea.

"Dragoste nu-i" este o piesă ceva mai tristă şi melancolică, cu un acord de chitară care se repetă în fundal. Acesta este capitolul final al acelor 3 track-uri, care trebuie ascultate în ordine pentru a înţelege povestea. Are un refren care îţi rămâne în minte: "Dragoste nu-i / În bătaia vântului m-ai lăsat tu / Cui m-ai lăsat acum", plus un mixaj electronic minimalist şi curat.

Despre aceasta lansare triplă, Alina Eremia a declarat următoarele:

Vă prezint 3 etape care reprezintă parcursul unei relații deteriorate în timp. Cu siguranță ne-am întrebat de multe ori dacă iubirea este rezolvarea tuturor problemelor. Este? Gândurile așternute pe hârtie te pot face uneori să-ți dai seama că nu mai ai aripi să zbori. Ai simțit vreodată că vrei să pleci, dar nu ai avut curaj să accepți realitatea? "Printre cuvinte" vorbește despre lucrurile care nu se rostesc dar care plutesc în aer, se simt, nu le poți nega și cu cât rămân nespuse, cu atât îndepărtează. Și ajungem la "Anotimpuri", care povestește despre etapă care a urmat, când deja sunt multe resentimente la mijloc ("am ajuns să ne urâm în secret") dragostea s-a stricat, și nu se mai poate repara (N-am știut să ne iubim perfect). Dar ce mai rămâne când "dragoste nu-i"?"

Alina Eremia este o tânără artistă, în vârstă de 25 de ani, care a făcut parte din grupul Lala Band. Este şi actriţă, apărând în serialul "Pariu cu viaţa", dar şi în "O Nouă Viaţă". A debutat în muzică la vârsta de 5 ani, remarcându-se prin talent încă de mică. A participat la concursul "Abracadabra", iar ulterior la Eurovision Junior 2005, unde s-a clasat pe locul 5.

Cariera solo a început-o cu piesa "With Or Without You", alături de Mister Z. Succesul a venit în 2013, odată cu hitul "Tu Eşti Vara Mea", compus de Adrian Sînă.