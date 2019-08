Tot ce trebuie să știi dacă mergi la Summer Well 2019 - Program, acces, transport

Summer Well 2019 își va deschide porțile pe 9 august, aducând pe Domeniul Știrbey de la Buftea rezonanțe indie/alternative și un vibe de vacanță. Află care este programul pe zile și ore al festivalului, care sunt modalitățile de transport și multe alte informații utile oricărui festivalier.

Program Summer Well 2019:

Night Picnic - 9 august

18:00 - Deschiderea porților

21:30 - Orchestra Simfonică București

23:00 - Son Lux

02:00 - Închiderea porților

Sâmbătă, 10 august

12:00 - Deschiderea porților

Main Stage

17:15 - Red Rum Club

18:45 - Tender

20:15 - Pale Waves

22:00 - Jungle

23:45 - The 1975

Red Bull Music Stage

17:00 - Subcarpați prezintă Iarmaroc

22:45 - IAMDDB.

Afterparty

23:00 - SPP

00:30 - Nicecream FM

04:00 - Închiderea porților

Duminică, 11 august

12:00 - Deschiderea porților

Main Stage

17:15 - Zola Blood

18:45 - Black Honey

20:15 - Maribou State

22:00 - Razorlight

23:45 - The National

Red Bull Music Stage

21:30 - Bobby Basil

22:45 - AJ Tracey

Afterparty

23:00 - Zimbru (after party tent)

01:30 - David August

04:00 - Închiderea porților

Cum ajungi la Summer Well 2019 - autobuzul STB, automobilul sau bicicleta

Festivalul Summer Well se bucură de funcționarea unei linii speciale STB (vineri, sâmbătă și duminică), care face legătura între București și Domeniul Știrbey. Autobuzele au plecarea din stația Clăbucet (lângă intersecția Bd. Ion Mihalache cu Calea Griviței), în următorul interval:

VINERI, 9 august: Primul autobuz va pleca din București la 17:30, ultima cursă de întoarcere de la Domeniul Știrbey spre București va fi la ora la 1:00.

SÂMBĂTĂ, 10 august: Primul autobuz va pleca din București la 11:30, iar ultima cursă de întoarcere de la Domeniul Știrbey spre București va fi la ora 4:00.

DUMINICĂ, 11 august: Primul autobuz va pleca din București la 11:30, iar ultima cursă de întoarcere de la Domeniul Știrbey spre București va fi la ora 4:00.

Cursele vor fi din 30 în 30 de minute. Durata unei călătorii este de aproximativ 30 de minute, tariful fiind de 7 lei pentru cei care au portofel electronic RATB și cu 1,6 lei mai mult pentru cei ce își vor cumpăra bilete din stația de autobuz.

În cazul în care optezi pentru o cursă cu bicicleta până la festival, drumul durează aproximativ 40 de minute, iar organizatorii anunță că au pregătit o parcare dedicată.

Cei care vor să ajungă cu automobilul personal pot folosi unul dintre cele trei trasee cunoscute: prin Chitila, Mogoșoaia sau Corbeanca. În Buftea există spații de parcare amenajate. O parte dintre acestea (aproximativ 350 locuri de parcare) se găsesc chiar în apropierea Domeniului Știrbey. Pe lângă acestea, cei care vin cu mașinile vor putea parca pe străzile din apropierea Domeniului.

Validarea biletelor (indiferent de tip)

În momentul validării biletului (indiferent de tip), participantul primește o brățară intactă care îi asigură intrarea în spațiul festivalului. După scanarea biletului, participantul trebuie să păstreze brățara la mână în toate zilele de festival.

Pierderea, avarierea sau distrugerea brățării este responsabilitatea exclusivă a participantului. În cazul avarierii sau pierderii, brățara nu mai oferă participantului niciun drept nou, acesta fiind obligat să achiziționeze un nou bilet.

Organizatorul își rezerva dreptul de a însoți în afară perimetrului festivalului persoanele care nu poartă brățară la mână.

Accesul copiilor la Summer Well

Copiii cu vârsta sub 12 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de părinți cu bilete (un părinte cu bilet valid poate intra cu un singur copil fără să-i achite bilet minorului).

Accesul persoanelor cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani este permis dacă au un bilet valid și sunt însoțiți de unul dintre părinți.

Toți minorii trebuie să aibă asupra lor o copie după certificatul de naștere sau un act de identitate și declarația de angajament - semnată și completată de un părinte sau un tutore al minorului.

Click pentru a descărca:

Mâncare și băuturi la Summer Well - Modul de plată

În timpul evenimentului, produsele și serviciile sunt disponibile în locuri special amenajate (bar, food court).

Participanții se angajează să folosească ca modalități de plată pentru achiziționarea acestora doar metodele și instrumentele de plată acceptate de organizatori și partenerii acestora.

Ca regulă generală, plata serviciilor și produselor în incinta evenimentului se va face fără numerar, pe baza brățărilor speciale. Brățările se vor activa cu ajutorului un PIN primit, care trebuie introdus în aplicația mobilă. Alimentarea trebuie să depășească 10 lei.

Reguli de acces la Summer Well 2019

Spectatorii pot intra la festival cu aparate foto compacte (cu obiective nedetașabile). Accesul cu animale este interzis.

Obiecte PERMISE pe teritoriul festivalului: cărucioare de copii, ghiozdane (de marimea unui A4). aparate foto/video compacte; balsam de buze, țigări și brichete, dopuri de urechi, picături de ochi, gumă de mestecat, gel antibacterian pentru mâini și șervetele umede, pălării, telefoane mobile și încărcătoare, borsete, genți și poșete, pături și prosoape mici, creme pentru protecție solară, ochelari.

Obiecte interzise pe teritoriul festivalului: spray cu aerosoli, spray țănțari, spray paralizant, parfumuri, goarne sau vuvuzele, echipamente de înregistrare audio/video profesionale / lentile foto detașabile / GoPros, biciclete, role, scutere, skateboard-uri, scaune și lăzi frigorifice, lanțuri, drone sau jucării controlate prin telecomandă, droguri și / sau substanțe narcotice, artificii și articole pirotehnice, steaguri / flyere, mostre, giveaway-uri și produse promotionale, hoverboards sau Segways, instrumente muzicale / lampioane sau zmeie, arme, muniție, cuțite sau obiecte contondente / lasere, sticle, mâncare sau băuturi, animale, animale de pluș, selfie sticks sau trepiede, markere, corturi și saci de dormit, cu excepția celor care au bilet de CAMPING, arme de jucărie, pistoale cu apă sau praștii, umbrele, camere video.

*Este interzisă intrarea cu mașina în zona festivalului fără un permis de mașină eliberat de organizator.

*Sunt strict interzise orice manifestări sau mesaje cu caracter discriminatoriu, imoral sau ofensator.

*Minorilor le este interzisă servirea şi consumul de băuturi alcoolice.

*Consumul de droguri este ilegal şi strict interzis și va fi pedepsit conform legilor în vigoare.

*Înotul în lacul din incinta festivalului este interzis și extrem de periculos.

*În incinta festivalului este interzisă orice activitate comercială sau de publicitate fără acordul scris al Organizatorului.

Ce noutăți avem în program la Summer Well 2019

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va aduce participanților o serie de noutăți în materie de artă, tehnologie și experiențe VIP. Printre acestea se numără: Colecția de Artă Summer Well, Conferințe Visual Playground, Iarmaroc by Subcarpați, After Party pe 10 și 11 august. Găsiți mai multe detalii despre aceste noutăți în articolul dedicat.