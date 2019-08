Mariza revine la București în martie 2020: "România primește muzica mea într-un mod incredibil"

Născută pe 16 decembrie 1973, în Mozambique, și crescută în Portugalia, multiplă nominalizată la premiile Grammy și câștigătoare a premiului BBC pentru "Cel mai Bun Artist European", Mariza este, indubitabil, diva internaționala a muzicii fado.

Niciun alt artist portughez nu a cunoscut un succes mai fulminant de la Amália Rodrigues încoace, având recenzii la superlativ din partea celor mai exigenți critici de specialitate și dovedind, pe această cale, că este un talent de rang internațional, de la care publicul se așteaptă pe viitor la tot ce-i mai frumos în muzică.

Artista combină într-o manieră extrem de personală poezia muzicii folk din Portugalia, cadențele arabe cu ușoare inflexiuni africane, jazz-ul, sonoritățile gospel, inclusiv blues-ul.

Într-un singur deceniu, solista a vândut peste un milion de albume și a susținut un număr impresionant de concerte pe întreg mapamondul. O apariție extravagantă, elegantă și, mai ales, un glas ce a topit instant inima ascultătorilor, Mariza este cântăreața cu cele mai mari vânzări din istoria muzicală a Portugaliei.

Mariza își păstrează titulatura de Noua Regină a Muzicii Fado și continuă periplul său artistic în România, o țară atât de dragă cântăreței.

"Este extraordinar! De când am venit în România prima dată, am tot încercat să îmi explic asta! Pe urmă am început să observ că avem atât de multe lucruri în comun. Nu doar sentimentul de DOR (...), dar şi limbile noastre au atât de multe în comun, stilul vostru de viață este și el similar cu cel al portughezilor.

Așa că mergând pe străzi - și e ceva ce îmi place să fac, ca să simt ritmul orașului, felul în care el respiră – gândeam: aș putea zice că sunt pe străzile din Lisabona ! Aș putea foarte bine și natural să trăiesc aici ca și acasa!", a declarat Mariza pentru Radiotopic.