După ce Katy Perry a avut probleme cu acuzaţia sa de plagiat, care s-a decis în favoarea acuzantului, acum aflăm că şi Lady Gaga este acuzată de plagiat. Artista este dată în judecată de către artistul de pe SoundCloud Steve Ronsen, pentru că i-ar fi copiat o piesă, care a inspirat hitul "Shallow".

Steve Ronsen afirmă că piesa "Almost", lansată acum 5 ani ar fi copiată de "Shallow", care i-a adus lui Lady Gaga un Premiu Oscar şi Grammy. Track-ul lui Ronsen avea doar 300 de stream-uri până să apară în presă acuzaţia de plagiat, iar între timp a ajuns la sute de mii de ascultări. Ronsen este un artist pop/rock relativ necunoscut şi considerat deja de unele voci drept o persoană care vrea să profite de pe urmă scandalurilor de plagiat recente.

Ne gândim la cel al lui Katy Perry, dar şi nesfârşitul proces legat de Led Zeppelin şi "Stairway to Heaven". Acuzantul cel nou insistă că Gaga i-a copiat hook-ul cu 3 acorduri din piesa "Almost" şi l-a integrat în "Shallow". Problema e că foarte multe melodii pop cu influenţe country folosesc aceeaşi abordare muzicală. Muzicianul de pe SoundCloud ar fi găsit deja o echipă de avocaţi şi e gata să solicite milioane de dolari daune lui Lady Gaga.

Iniţial trebuia să se ajungă la o înţelegere privată între părţi, dar tabloidele au aflat, aşa că s-a ajuns la proces. Avocatul lui Lady Gaga, Orin Snyder este convins că va câştiga fără probleme acest caz de plagiat. Pe de altă parte cazul "Dark Horse" al lui Katy Perry a stabilit un precedent periculos, ce necesită rescrierea legilor de copyright muzical şi a definiţiei unui plagiat.

Iată cum sună piesa lui Ronsen:

Începutul neoficial al acestui lanţ de procese a fost cazul "Blurred Lines" al lui Robin Thicke şi Pharrell Williams. Atunci a avut câştig de cauză Marvin Gaye, reprezentat de moştenitorii săi. Lana Del Rey a avut propriile probleme cu un plagiat în ultimul an, fiind acuzată de către trupă Radiohead că a copiat o parte din hitul "Creep". Apar tot mai multe dispute pentru înlănţuirile de acorduri sau chiar note, care ar părea standard în muzica modernă, dar uneori sunt considerate drept acoperite de copyright.

În cazul Gaga, echipa sa de avocaţi a indicat faptul că acordurile G, A, B în progresie sunt folosite inclusiv de trupa Kansas, pe piesa "Dust In the Wind" din 1978. Trebuie precizat şi că piesa "Shallow" este compusă alături de Andrew Wyatt, Anthony Rossomando şi Mark Ronson şi produsă de Gaga alături de Benjamin Rice. Toate aceste părţi ar fi forţate să plătească daune lui Ronsen, dacă acesta are câştig de cauză.