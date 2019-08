Foo Fighters speră să lanseze un nou album în 2020

Foo Fighters are planuri mari pentru anul viitor. Dave Grohl are multe demo-uri puse deoparte, așa că trupa speră să lanseze un nou album de studio.

Doi ani au trecut de la apariția albumului "Concrete and Gold", iar membrii Foo Fighters se gândesc deja la următorul disc. Formația se află momentan în turneu, însă potrivit toboșarului Taylor Hawkins, un nou material ar putea fi lansat chiar anul viitor.

"Ei bine, din ce am auzit de la liderul nostru neînfricat Dave Grohl, el are o mulțime de demo-uri la care a tot lucrat și cred că vom începe treaba, odată ce se termină turneul...Cred că la puțină vreme după încheierea turneului vom începe să punem piesele cap la cap, împreună, ca trupă. E un proces îndelungat, punem pe masă multe demo-uri, dar cred că vom avea, sper, un nou album anul viitor. Așa ar trebui", a declarat Taylor Hawkins într-un interviu pentru RockSound.TV.

Foo Fighters promovează în prezent albumul "Concrete and Gold". Lansat în septembrie 2017, discul s-a plasat pe prima poziție în topul american Billboard 200, primind review-uri foarte bune și din partea criticilor. Pe acest material s-au regăsit single-uri ca "Run" și "The Sky is a Neighborhood".

Concertele de promovare a albumului "Concrete and Gold" se află pe final, ultimele show-uri urmând să aibă loc în luna octombrie.

Anul trecut, turneul a fost marcat de un moment memorabil: Dave Grohl a invitat pe scenă un puști de 10 ani, iar publicul a fost în delir. Acesta a demonstrat miilor de fani Foo Fighters că știe să cânte la chitară multe piese de la Metallica, la final primind chitara lui Grohl. Puteți urmări întregul moment într-un articol anterior.