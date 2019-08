Corey Taylor, solistul Slipknot va lansa un album solo

Slipknot a lansat recent un nou album, "We Are Not Your Kind", dar solistul Corey Taylor nu se opreşte aici. Artistul vrea să înceapă o carieră solo, anunţând că pregăteşte un prim album propriu, pe care îl va lansa în 2021. Ce ştim despre noul său proiect aflaţi în articol.

Corey Taylor este cunoscut în principal drept solistul şi liderul trupei Slipknot. Îl cunoaştem şi drept solistul Stone Sour, trupă pe care am văzut-o în România în 2018 şi 2010. Muzicianul de 45 de ani a mai cochetat cu o carieră solo, organizând un concert acustic la Londra, cu care a făcut senzaţie. Totuşi discografia proprie era sărăcăcioasă, practic un singur track ironic, numit "[email protected]$". Într-un interviu recent cu Eddie Trunk de la Sirius XM, Corey a făcut aluzie la un material propriu: Mă gândesc foarte serios să lansez un album solo şi să pornesc un turneu solo. Evident, asta nu se va întâmpla în viitorul apropiat. Sincer e ceva la care nici nu m-am gândit o bună perioadă de timp, până ce lumea nu a început să mă întrebe dedespre acest lucru, întrebând când o să îl fac. Cu cât mă întrebau mai mult, cu atât mă gândeam la asta mai mult şi mi-am zis "ştii ce, dacă nu o fac acum, nu o mai fac niciodată". Artistul a indicat şi anul 2021 drept perioada în care ar putea lansa un material de gen. Deocamdată Corey caută muzicieni pentru acest proiect şi nu ar fi exclus să se asocieze cu colegi de la Stone Sour sau Slipknot. Cu toate că nu ar fi o idee chiar strălucită, pentru că solistul a avut multe dispute cu chitaristul Jim Root, atunci când l-a luat de la Slipknot şi l-a cooptat la Stone Sour. Până să vină acest album solo, Corey şi Slipknot sunt ocupaţi cu Knotfest Roadshow, varianta turneu a festivalului Knotfest creat de trupă. Recent a fost anunţat şi un turneu european Slipknot alături de Behemoth pentru anul 2020. Cu Stone Sour Taylor a lansat ultimul album în 2017, "Hydrograd", cu o versiune Deluxe care a inclus coveruri după trupe celebre precum Rage Against the Machine ("Bombtrack").