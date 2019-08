Ce noutăți avem în program la Summer Well 2019

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va aduce participanților o serie de noutăți în materie de artă, tehnologie și experiențe VIP. Află care sunt activitățile și expozițiile de artă de care te poți bucura la Summer Well 2019.

Găsești ultimele update-uri pe aplicația mobilă Summer Well

Folosește aplicația mobilă Summer Well pentru a găsi toate informațiile de care ai nevoie: de la programul detaliat pe zile la ultimele update-uri privind festivalul. Poți achiziționa bilete online și poți afla tot ceea ce trebuie să știi despre accesul la festival, opțiunile culinare, modalități de transport, harta festivalului și multe altele. Aplicația mobilă Summer Well poate fi descărcată gratuit și se poate instala pe Android și iOS.

Colecția de Artă Summer Well aduce festivalierilor piese și expoziții de artă unice

Summer Well este mai mult decât un festival, aducând întotdeauna în România artiști relevanți din diferite domenii conexe muzicii. Anul acesta, organizatorii introduc Colecția de Artă Summer Well, ce le va oferi festivalierilor șansa de a vedea piese de artă impresionante, majoritatea realizate special pentru festival de către artiști recunoscuți la nivel mondial.

Muzeul Lunii

Colecția de artă Summer Well prezintă Muzeul Lunii, o lucrare a artistului Luke Jerram. Pentru a sărbători 50 de ani de la aselenizarea lui Apollo 11, o sculptură colosală a lunii va călători din loc în loc, adunând noi compoziții muzicale și colecții de răspunsuri personale, povești și mitologii. Fiecare centimetru al sculpturii sferice luminate din interior reprezintă 5 km din suprafața lunii.

De la începutul istoriei umane, luna a acționat ca o „oglindă culturală” pentru credințele, înțelegerea și modalitățile noastre de a vedea lumea. Muzeul Lunii ne permite să observăm și să contemplăm asemănările și diferențele culturale din întreaga lume și să luăm în considerare ultima știință a lunii.

Proiecții luminoase inedite

Artistul Javier Riera explorează relația dintre geometrie și natură, proiectând jocuri de lumină direct pe mediul înconjurător. Formele geometrice sunt proiectate și fotografiate de Riera, care le percepe ca fiind dimensiuni latente sau energii încorporate în mediul natural.

Riera speră ca aceste fotografii să expună privitorului multitudinea de straturi care compun lumea naturală. Acesta își propune să aprofundeze legătura dintre natură și public prin munca sa.

O mare parte a procesului său include cercetarea istoriei peisajelor, inclusiv a persoanelor care o locuiesc sau o vizitează. Studiind peisajul, el dezvoltă și modelul sau structura originală, astfel încât proiecția finală să se potrivească perfect pe formele specifice ale copacilor și ramurile lor.

LABRADORESCENCE

Labradorescence de Tina Fung x Reza Hasni este un omagiu adus celei de-a noua ediții a festivalului Summer Well. Expoziția prezintă o evoluție transformatoare a rătăcirii și a conexiunii umane în spațiul creativ în care festivalul s-a maturizat.

Labradorescence sărbătorește oamenii, relațiile și conexiunile lor și creează experiențe memorabile. Cu o notă de nostalgie, expoziția își propune să ne readucă la sentimentele pe care le-am avut în copilărie.

Lumini din Est

Artiștii de la Hanovra și Berlin Thomas Granseuer și Tomislav Topic constituie Quintessenz.

Spațiul este inspirația fundamentală pentru Quintessenz. Având rădăcini atât în ​​cultura graffiti, design grafic și cromatice, combină pictura și imaginea în mișcare. Opera lor nu folosește doar forme și modele găsite în arhitectură, ci interferează cu mediul său, schimbând percepția spectatorului (a spațiului).

Pentru Quintessenz, culoarea este mai mult decât formă. Este conținutul în sine, arta lor creează spațiu pentru culorile sale.

Colecțiile de simboluri semnate Morag & Luke

Ediția din acest an a Summer Well va prezenta o nouă colecție specială semnată de Morag Myerscough și Luke Morgan.

Faimoșii designeri britanici, care fac parte din Supergroup Londra, creează o serie de simboluri vibrante, semnătură proprie, care vor fi afișate în timpul festivalului.

Morag & Luke au creat Super Hot, prima expoziție de festival din România, care a fost prezentată în designboom.

Conferințe Visual Playground

Festivalierii sunt invitați să li se alăture lui Mattias Adolfsson și Steve Simpson pentru discuțiile Summer Well x Visual Playground în timpul festivalului.

Conferința lui Mattias Adolfsson va avea loc pe 10 august, în intervalul 19:30 – 20:15, iar conferința lui Steve Simpson se desfășoară pe 11 august, în același interval orar. Ambele conferințe vor avea loc în cortul After Party.

Galeria One Night

Cufundați-vă în viziunea creativă a artiștilor români. Plimbați-vă liber în fața ecranului și urmăriți reflexia stilizată în timp real.

La Summer Well, Oglinda Neurală va prezenta artiștii autohtoni Ana Bănică, Alina Marinescu și Pren. Această expoziție unică de artă folosește rețele neuronale și învățare profundă (inteligență artificială) pentru a aplica stiluri vizuale învățate la captarea video în timp real.

WEDINE - Cea mai bună experiență culinară de la Summer Well 2019

Șef Toni Godeanu și ajutorul său, Răzvan Buruiană, invită participanții Summer Well la cea mai impresionană experianță culinară de la Summer Well. Cina specială ”The Summer Well Edition” va fi servită pe 10 august, în intervalul 20:00 - 22:00.

MENIU

ACT 1: 1975 Panzanella

ACT 2: Pale Waves Ceviche

ACT 3: Tender Tournedos Rossini

ACT 4: The National Compote

ACT 5: Black Honey Plum Brulee

Accesul se face în baza unui bilet de zi sau de tipul Full Pass, la care se adaugă suma de 249 lei (+ taxe). Este necesară o rezervare, ce poate fi realizată online, pe site-ul festivalului.

Iarmaroc by Subcarpați

Subcarpaţi transcende muzica în 2019 şi vine cu proiectul Iarmaroc. Summer Well 2019 va găzdui sâmbătă, pe 10 august #măştiiarmaroc, o experienţă în care măştile Culese din Cartier şi Fantome prind viaţă cu ajutorul tehnologiei.

Cu ajutorul realităţii augmentate vor fi upgradate selfie-urile fanilor, fiind aplicate măştile artiştilor. Trebuie doar să scanaţi stickerele din zona de chillout de lângă RED BULL STAGE, putând apoi accesa filtre de Instagram cu noile măşti. Vor mai fi şi alte momente inedite, precum prezentarea meşteşugului cavalelor în segmentul "Cavalele Grozăvescu cu Iulian Grozăvescu". Găsiți programul mai jos, în ziua de sâmbătă a Red Bull Stage.

Red Bull Stage

Scena Red Bull îi aduce anul acesta la Summer Well pe AJ Tracey, IAMDDB, Bobby Basil și Subcarpați prezintă Iarmaroc.

Program Red Bull Stage

Picnic noaptea

Un loc de picnic unde te poți cuibări cu persoana iubită pentru a asculta concertele susținute de Son Lux și Orchestra Simfonică București. Se va întâmpla pe 9 august, iar un bilet costă 145 lei + taxe.

After Party la Summer Well 2019

Festivalierii sunt așteptați pe 10 și 11 august la un After Party funky și electrizant. Pe 10 august îi ascutăm pe SPP și Nicecream FM: Heion, Danaga, TCFC, iar pe 11 august pe David August (Second Stage) și Zimbru.

BELLEVUE - Experiența VIP

Prinde cel mai bun loc. VIP Lounge, pe o structură ridicată, cu vedere scenică perfectă și bar dedicat cu cocktail-uri răcoritoare. Cei care au un bilet Full Pass se pot upgrada la Bellevue Full Pass plătind suma adițională de 200 lei.

Muzeul POP-UP Origami

Icarus.Mid.Air creează piese origami din ce în ce mai complexe. Obiectele spectaculoase vor fi expuse pe tot parcursul festivalului, iar publicul se va putea bucura chiar de o demonstrație live a modului în care realizează aceste mici piese de origami, care sunt un miracol al plierii hârtiei.

Shopping la Summer Well 2019

Festivalierii pot merge la Târgul Summer Well, o piață de modă și stil de viață de tip boutique. Aici vor găsi articole cool care vor merge bine cu ținuta de festival.

O altă opțiune este Magazinul Summer Well Pop Up, unde publicul va găsi o nouă colecție de haine și accesorii ce captează starea de spirit a festivalului.

Activități pentru copii

Toată lumea se distrează la Summer Well. De aceea, organizatorii au creat o zonă dedicată pentru copii, cu jocuri interactive, unde copiii pot avea propria lor petrecere.

Cea de-a noua ediție a festivalului Summer Well va avea loc în perioada 10-11 august 2019, pe Domeniul Știrbey de la Buftea. The 1975, The National, Jungle și Razorlight sunt headlinerii de pe scena principală. Pentru mai multe detalii, consultă agenda InfoMusic.