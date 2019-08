Ascultă piesa de despărţire a lui Miley Cyrus, "Slide Away" - AUDIO

Miley Cyrus a lansat un nou single, intitulat "Slide Away", foarte probabil dedicat fostului său soţ, Liam Hemsworth. Această piesă de despărţire are un sound minimalist şi combină melancolia cu optimismul. Vă invităm să ascultaţi noul track în articol.

Miley Cyrus a lansat piesa la doar câteva zile după ce a confirmat pentru tabloide despărţirea de Liam Hemsworth. "Slide Away" face aluzie la momentul în care renunţi la o relaţie şi treci mai departe. Versurile amintesc şi că protagoniştii poveştii de dragoste nu mai au 17 ani şi pot trece mai departe în mod matur. Vârsta de 17 ani este o aluzie la momentul când Liam şi Miley s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei "The Last Song" în 2009.

Cântăreaţa americană şi actorul australian de 29 de ani au fost într-o relaţie tumultuoasă timp de ani buni, înainte să se căsătorească în decembrie 2018. Hemsworth a cerut-o în căsătorie pe Miley şi în 2012, dar logodna s-a rupt în 2013. Din acel moment dificil s-a născut mega hitul "Wrecking Ball", ale cărui versuri au descris relaţia celor două staruri. Versurile şi coperta noului single fac aluzie şi la modul în care se poate trece peste o ruptură de gen: multe pastile şi băuturi alcoolice. Gurile rele spun că de fapt acestea au fost motivele despărţirii celor doi, viciile lui Liam.

Miley Crus a avut un an 2019 ocupat, între apariţia într-un episod din serialul "Black Mirror" şi lansarea unui EP numit "She Is Coming". Tânăra juca în serialul Netflix un rol foarte similar cu cel din viaţa reală: un star pop care vrea să scape din chingile faimei şi de casa de discuri. Artista are şi o piesă pe coloana sonoră a noului film "Charlie's Angels". Tânăra de 26 de ani a încheiat anul 2018 cu o piesă de Crăciun, un cover după "Happy Xmas" realizat alături de Mark Ronson şi Sean Ono Lennon.

Duetul cu Ronson nu a fost singular, cei doi realizând şi un cover după Ariana Grande, tot la final de 2018.