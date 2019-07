UNTOLD 2019 - Harta festivalului, reguli de acces și măsuri de siguranță

Porțile UNTOLD 2019 se vor deschide în curând, iar festivalierii vor intra într-o lume plină de magie și culoare. În avans, organizatorii pun la dispoziția publicului harta festivalului, cu toate punctele de interes, precum și detalii privind regulile de acces și măsurile de siguranță.

Producția festivalului va fi de două ori mai impunătoare decât în anii precedenți

Producția festivalului din acest an va fi una impresionantă, din toate punctele de vedere și va fi de două ori mai impunătoare decât în anii precedenți. Scena principală va avea peste 1500 de mp de ecran led, iar decorul însumează peste 30 de camioane. Aceeași scenă, pe care vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai lumii va avea decor 3D și o deschidere de 90 de metri.

Peste 10.000 de persoane din 13 țări lucrează în producția efectivă a festivalului UNTOLD, dintre care peste 1800 sunt voluntari. În ceea ce privește logistica festivalului, cifrele sunt impresionante: peste 480 de camioane necesare pentru transportul logistic. Pentru grafica și designul tuturor scenelor s-au adunat peste 1000 de ore de muncă a peste 40 de designeri și arhitecți, ce au contribuit la crearea universului UNTOLD din acest an.

Reguli de acces la UNTOLD 2019

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Harta festivalului UNTOLD 2019

Măsuri de siguranță în perimetrul festivalului

Peste 3200 de angajați ai Ministerului Administrației și Internelor (Direcția Generală Management Operațional M.A.I, Jandarmeria Română, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția Română, Inspectoratul General pentru Emigrări, Agenția Națională Antidrog, Biroul de Combatere a Crimei Organizate, U.P.U Cluj-Napoca) și ai Poliției Locale se vor asigura în cele 4 zile și 4 nopți de festival că sunt respectate măsurile de siguranță.

În plus, în festival vor exista și 750 de agenți de securitate privați. În perimetrul festivalului vor fi amplasate și trei spitale de campanie SMURD și 3 puncte de prim ajutor.

UNTOLD, un festival verde

În acest an, în cadrul festivalului UNTOLD, organizatorii împreună cu partenerii evenimentului au luat măsuri pentru prezența scăzută a plasticului, un pas important fiind faptul că, băuturile și mâncarea vor fi servite în ambalaje biodegradabile. În plus, pentru plasticul și aluminiul din festival, s-a mărit numărul de puncte de colectare față de ediția precedentă. Împreună cu unul dintre partenerii principali ai festivalului, URSUS Breweries România și cu Parlamentul European, organizatorii festivalului UNTOLD au desfășurat în acest an campania SHOW YOU CAN.

Aceasta campanie este rezultatul angajamentului anunțat de UNTOLD în Parlamentul European, la Bruxelles, în iunie 2018, ce vizează informarea și conștientizarea publicul tânăr asupra reciclării deșeurilor, a economiei circulare și implicit a colectării selective. Această campanie completează șirul de acțiuni începute de UNTOLD și partenerii săi, cu privire la conștientizarea importanței reciclării și a impactului asupra mediului înconjurător.

LINEUP-UL UNTOLD 2019

Cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc la Cluj-Napoca, între 1 și 4 august 2019, iar pe scenele festivalului vor urca artiști precum Robbie Williams, Busta Rhymes, David Guetta, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf și mulți alții. Vezi lineup-ul și programul complet pe zile, ore și scene aici.