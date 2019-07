Programul și regulile de acces la concertul Metallica de pe Arena Națională

În cadrul turneului "Worldwired Tour 2019", Metallica ajunge în România cu un concert ce va avea loc pe 14 august 2019 la Arena Națională din București. Consultă programul și regulile de acces ale evenimentului.

În cadrul turneului, Metallica va fi însoțită de trupele Ghost și Bokassa, care vor cânta în deschidere. Organizatorul concertului din capitală este Emagic. Concertul Metallica a devenit Sold-Out la o zi după punerea în vânzare generală.

Program Metallica la Arena Națională

Trupele Ghost și Bokasa vor concerta între 17:45 și 19:45

Metallica va urca pe scenă în jurul orei 20:15

Reguli de acces:

Accesul se va face începând cu ora 16:30 pentru posesorii tuturor categoriilor de bilete, prin cele trei intrări amenajate pe bulevardul Basarabia, strada Maior Coravu și strada Pierre de Coubertin. Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să țină cont de zona pentru care și-a achiziționat bilete.

Accesul la concert va fi permis doar pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Biletul va trebui păstrat pe toată durata concertului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Fără actul de identitate, accesul în spațiul de concert nu va fi permis.

Biletul achiziționat pentru acest concert permite accesul o singură dată în stadion, până la finalul programului. Cei care părăsesc zona de concert și doresc să reintre, vor fi nevoiți să cumpere un bilet nou. Același lucru este valabil și pentru posesorii de brățări.

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului foarte puternic. Însă, dacă alegeți să veniți însoțiți de cei mici, o veți face pe propria răspundere, pe baza biletelor de acces achiziționate pentru aceștia. Totodată, vă recomandăm să asigurați copiilor căști de protecție. Minorii trebuie să fie însoțiți de un adult.​

Recomandările organizatorilor:

Organizatorii le recomandă spectatorilor să vină din timp la concert, însă nu înainte de ora deschiderii oficiale a porților de acces, menționată mai sus. Astfel, se va evita aglomerarea zonelor de acces, iar timpul de așteptare va fi unul redus.

Organizatorii recomandă utilizarea porților de acces corespunzătoare zonelor în care sunt repartizate biletele achiziționate.

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intrați în spațiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieșire de urgență de sectorul în care au alocate biletele.

În zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu:

băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației;

sticle (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), bidoane de plastic, doze de aluminiu, conserve;

artificii, bannere susținute de bețe, spray-uri, lasere;

scaune;

arme, obiecte contondente, lanțuri;

umbrele;

animale de companie;

rucsacuri, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4;

căști de motociclist;

selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro.

În zona de concert VA FI PERMIS accesul cu:

aparate de fotografiat compacte,

brichete,

medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de rețetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maxim o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm.

Achiziționarea băuturilor și produselor alimentare

În incinta Arenei Naționale, veți avea la dispoziție băuturi răcoritoare, apă, bere cu și fără alcool, cafea, înghețată și gustări. Toate băuturile vor fi servite numai la pahar. Toate produsele vor putea fi procurate cu cash sau card bancar.

Parcare

Ca urmare a numărului foarte mare de spectatori așteptați, pentru a ajunge la stadion organizatorii recomandă utilizarea mijloacelor de transport în comun. Persoanele care aleg să vină cu mașina proprie vor avea la dispoziție o parcare supraetajată, cu acces din Bd. Basarabia. Parcarea dispune de un număr limitat de locuri, aproximativ 1000, prin urmare este indicat ca cei interesați să vină cât mai devreme dacă doresc să beneficieze de unul dintre aceste locuri. Tariful este de 50 Lei/ durata evenimentului/ mașină. După ce mașina a fost parcată, nu se mai poate muta pe perioada evenimentului. De asemenea, accesul la mașină pe perioada evenimentului va fi interzis.​

Alte informații generale

Înregistrarea de orice fel a spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat de înregistrare audio-video folosit astfel, deținut de participanții la eveniment.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscop, care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

În incinta Arenei Naționale, fumatul este strict interzis, mai puțin în zonele special amenajate și marcate. Cei care nu vor respecta această regulă sunt pasibili de amendă.

Concertul este sold-out .

. Biletul nu poate fi înlocuit dacă este pierdut, furat sau distrus și este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Reproducerea biletelor este ilegală.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi fotografii și înregistrări video cu participanții la eveniment în scop promoțional. Prin participarea la eveniment, spectatorii își cedează toate drepturile pentru fotografii și înregistrări realizate în timpul concertului.

Metallica a concertat pe stadionul Lia Manoliu din București pe 9 iunie 1999, cu prilejul turneului "The Garrage Remains the Same" . Trupa a revenit în România 9 ani mai târziu, pentru a cânta pe Stadionul Cotroceni. Desfășurat pe 23 iulie, concertul a adunat peste 30.000 de fani. În 2010, Metallica a luat parte la celebrul "The Big Four" în cadrul Sonisphere 2010 de la Romexpo.



Metallica este una dintre cele mai apreciate, premiate și bine vândute trupe de thrash și heavy metal. Înființată în 1981 în Los Angeles, California, formația are în palmares 9 premii Grammy, câștigate în urma a 23 de nominalizări, și șase albume consecutive plasate pe prima poziție în topul american Billboard 200. În cei peste 35 de ani de carieră, trupa a vândut 125 de milioane de albume, dintre care 66 de milioane au fost vândute doar în SUA. Formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) și Robert Trujillo (bas), trupa i-a avut în componență și pe Dave Mustaine, Jason Newsted, Ron McGovney și Cliff Burton.