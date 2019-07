Noul film "Spider-Man: Far From Home" include piese AC/DC şi Ramones pe coloana sonoră

"Spider-Man: Far From Home" este cel mai nou blockbuster cu super eroi al verii şi are o coloană sonoră pe măsură. Una dintre piese este chiar generatorul unui moment comic şi un throwback spre primul film "Iron Man". Avem detalii despre coloana sonoră în cadrul articolului.

"Spider-Man: Far From Home" a debutat în România pe 5 iulie şi spune povestea lui Spider-Man/Peter Parker, care călătoreşte în Europa cu colegii de liceu. Toate personajele încearcă să se adapteze la "The Blip", un decalaj de timp provocat de momentul când Thanos şi-a pocnit degetele şi a distrus jumătate din populaţia universului.

Pentru a pipera momentele comice sau de acţiune din film, coloana sonoră a peliculei include melodii AC/DC sau The Ramones. Dacă piesa "Blitzkrieg Pop" de la Ramones s-a auzit în precedentul film "Spider-Man", acum putem asculta "I Wanna Be Your Boyfriend", de pe albumul de debut al punkerilor americani, din 1976. AC/DC contribuie cu legendara "Back in Black" într-un moment comic, în care Peter Parker (jucat de actorul Tom Holland) confundă trupa cu Led Zeppelin.

Există şi o secvenţă în care Whitney Houston cu "I Will Always Love You" provoacă un moment comic demn de Deadpool. Coloana sonoră include 18 piese, printre care şi câteva melodii apreciate din Italia şi Cehia, unde îi va duce acţiunea pe eroii din film. Auzim şi muzică clasică de Claude Debussy, dar şi multă muzică europeană funky.

Iată cum arată tracklist-ul acestei coloane sonore:

1. "I Will Always Love You" (Whitney Houston)

2. "If You're Snappy And You Know It" (Mick Giacchino)

3. "Stella Stai" (Umberto Tozzi)

4. "Bongo Cha Cha Cha" (Caterina Valente with Werner Müller and Has Orchestra)

5. "Amore Di Tabacco" (Mina)

6. "Slnko" (Marcela Laiferová)

7. "Snad jednou ti dám" (The Matadors)

8. "Deux Arabesques" (Claude Debussy)

9. "CRSD" (Flipbois)

10. "The Devil's Wall" (Bedřcih Smetana)

11. "Moravian Polkă" (Jaroslav Fuksa and Vladmir Pffefer)

12. "Town Called Malice" (The Jam)

13. "EUROFLASH" (Eugene Thompson)

14. "Wat Mout Ik Met Zo'n Man" (Jantina Noorman)

15. "Back In Black" (AC/DC)

16. "I Wanna Be Your Boyfriend" (The Ramones)

17. "Vacation" (The Go-Go's)

18. "A Message To You, Rudy" (The Specials)

Melodia AC/DC a fost gândită ca un tribut pentru Tony Stark şi utilizarea sa în "Iron Man", chiar dacă Peter Parker nu ştie nici măcar despre ce artist e vorba. De coloana sonoră propriu zisă, compusă special pentru film s-a ocupat compozitorul Michael Giacchino, câştigător de premii Grammy pentru soundtrack-ul lui "Ratatouille" şi "Up". A mai compus piese şi pentru "The Incredibles", "Star Trek" şi jocurile "Medal of Honor" sau "Call of Duty".