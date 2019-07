Noile filme şi seriale anunţate la San Diego Comic Con 2019 - TRAILERE

Punctul zero al nerdgasmului din ultima săptămână a fost în San Diego, unde a avut loc Comic Con 2019, cel original, cunoscut şi ca SDCC. Acolo au fost prezentate numeroase trailere pentru seriale şi filme SF, fantasy şi cu super eroi. Avem noi producţii Star Trek, The Expanse revine, iar Marvel a dezvăluit filmele din Phase 4, inclusiv unul despre Loki, dar şi un nou Thor feminin.

Am strâns cele mai interesante trailere şi le-am aliniat mai jos, cu câteva surprize încântătoare, precum "Star Trek: Picard", sau "Westworld" sezonul 3. Filmul de lung metraj "The Walking Dead" a primit de asemenea hype-ul meritat, în vreme ce Tom Cruise a revenit în cockpit-ului lui Maverick într-un nou "Top Gun".

Iată cele mai apreciate trailere:

Top Gun: Maverick

În 2020, la 34 de ani de la primul "Top Gun", Tom Cruise revine în rolul lui Maverick, în cockpit-ul unui avion de vânătoare. Personajul este acum un căpitan, instructor de zbor, deşi ar fi meritat să fie un amiral cu 2 stele, aşa cum afirmă comandantul său în trailer. Vedem şi o bătălie aeriană în munţi înzăpeziţi şi o nouă generaţie de piloţi tineri.

Watchmen

"Watchmen" tot primeşte teasere de ceva vreme, iar cel nou e probabil cel mai confuz. HBO se află în spatele acestui proiect, care combină viziunile lui Alan Moore şi Dave Gibbons cu privire la comic book-ul apreciat de milioane de fani. Apare un univers alternativ şi acţiunea se petrece în Statele Unite în timpul Războiului Rece. Dintr-un motiv sau altul poliţiştii îşi acoperă feţele, iar Rorschach pare a fi creat o adevărată sectă de villaini. Serialul începe în octombrie.

Westworld sezonul 3

Pentru mulţi "Westworld" este noul colos HBO, care va înlocui "Game of Thrones", ca super producţie. De această dată urmărim două fire narative: de pe o parte roboţii care au fugit din parcul de distracţii încearcă să se integreze în lumea reală, iar roboţii recuperaţi de Delos sunt puşi într-un parc de distracţii bazat pe Al Doilea Război Mondial. Serialul debutează în 2020 şi o are în continuare pe Evan Rachel Wood ca protagonistă şi figură mesianică.

Secvenţele introductorii din trailer sunt filmate în Valencia, în zona unor structuri cu design SF. Vedem şi noi roboţi de luptă şi pe Aaron Paul din "Breaking Bad" în distribuţie.

The Witcher

Poate cea mai aşteptată producţie Netflix din istoria acestui serviciu de streaming, "The Witcher" a primit primul trailer la San Diego Comic Con 2019. Au trecut luni bune de speculaţii şi teasere, iar acum avem în sfârşit un trailer. Henry Cavill este personajul principal, Witcher-ul, într-un serial fantasy care se vrea a fi un înlocuitor de "Game of Thrones", dar la o scară diferită. Aici puterile magice şi misticismul sunt mult mai exacerbate decât în "GoT". Vedem şi monştri, creaturi ale pădurii şi păianjeni uriaşi.

Serialul este inspirat mai mult de cărţile lui Andrzej Sapkowkski, decât de jocurile din seria "Witcher". Yennefer este un personaj important din acest trailer, care apare cu o diformitate facială, corectată prin magie. Mai apar şi creaturi precum Kikimora şi Striga, dar acesta e doar începutul.

Star Trek: Picard

Momentul apladuat de toţi fanii SF a fost cel în care Căpitanul Picard a revenit pe micile ecrane, după decenii de absenţă. Patrick Stewart îşi reia poziţia de căpitan de navă stelară, iar "Star Trek: Picard" se petrece cu 20 de ani în viitor, faţă de punctul în care se încheiase serialul "Star Trek" cu Stewart. Nu lipseşte celebrul robot Data din trailer, acum dezmembrat, dar şi eternii inamici, borgii cu navele specifice.

Picard se afla la pensie, dar este readus în activitate de o femeie misterioasă. Seria va debuta în primăvara lui 2020 şi îi va readuce pe secundul Willam Riker şi Deanna Troi în poveste.

Marvel Studios a prezentat planurile pentru Phase Four a Universul Cinematic Marvel, care va include 10 filme şi producţii ale serviciului de streaming Disney+. Iată lista şi perioadele de lansare:

Black Widow (1 mai 2020)

Falcon and the Winder Soldier (toamna 2020)

The Eternals (6 noiembrie 2020)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 februarie 2021)

WandaVision (primăvara 2021)

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (7 mai 2021)

Loki (primăvara 2021)

What If...? (vara 2021)

Hawkeye (toamna 2021)

Thor: Love and Thunder (5 noiembrie 2021)

Noul Thor va fi feminin, jucat de Natalie Portman şi s-a vorbit şi despre un film Blade cu Mahershala Ali.

Iată şi alte trailere de la San Diego Comic Con 2019: