La ce evenimente conexe Bucharest Jazz Festival poți participa

Bucharest Jazz Festival revine între 1 și 7 iulie la București cu șapte zile de festival, concerte live în Piața "George Enescu" și evenimente conexe la ARCUB. Pe toată durata Bucharest Jazz Festival, ARCUB – Hanul Gabroveni devine clubul festivalului, un loc de întâlniri zilnice pentru publicul de jazz, jurnaliști, artiști consacrați și jazzmani debutanți.

Clubul va fi deschis în timpul zilei, de la ora 12:00, când va avea loc o serie de conferințe, workshopuri și întâlniri cu muzicieni, teoreticieni și specialiști în muzica de jazz. Serile la clubul festivalului încep după concertele din Piața George Enescu, la ora 23.00, cu minirecitalurile instrumentiștilor de jazz din finala concursului "New Jazz Players".

După ora 00.00, clubul festivalului este rezervat live session-urilor și improvizațiilor de jazz, alături de TRIOM, band-ul de la clubul festivalului format din Albert Tajti la pian, Michael Acker la contrabas și Iulian Nicolau la tobe.

Evenimente conexe Bucharest Jazz Festival 2019

A opta ediție a Bucharest Jazz Festival a debutat cu petrecerea de deschidere "Jazz & World Music Vinyl Party" de luni, 1 iulie, la clubul festivalului – Gabroveni Jazz Club - de la ARCUB.

De marți până duminică (2-7 iulie), publicul Bucharest Jazz Festival este invitat zilnic, la Gabroveni Jazz Club. Aici se țin zilnic, de la ora 12:00, o serie de conferințe și workshop-uri cu artiști și jurnaliști români și străini.

Workshop George Dumitriu: Libertate în/prin improvizație (marți, 2 iulie)

Influențat de efervescenta scenă muzicală de improvizație liberă din Amsterdam și prin perspectiva studiilor de muzică clasică și jazz, George Dumitriu își propune să creeze un spațiu fertil pentru jocuri și experimente muzicale într-un workshop adresat muzicienilor creativi sau amatorilor de perspective dinamice asupra improvizației muzicale.

George Dumitriu este poli-instrumentist și compozitor, cu o carieră internațională în jazz, muzică improvizată, muzică pentru teatru și muzică contemporană. Unul dintre membrii fondatori ai Romanian Jazz International și profesor la Conservatorul din Amsterdam și Prins Claus Conservatorium din Groningen, George Dumitriu a studiat muzica clasică și improvizația de jazz la București, în Olanda și la New York. Are o vastă carieră internațională, caracterizată de colaborări cu artiști precum trompetistul american de jazz Ambrose Akinmusire, cu cineastul Michael Moore și cu ansambluri precum orchestra Operei Naționale din Amsterdam.

Workshop Luiza Zan: Vocea – Producție, proiecție, protecție (miercuri, 3 iulie)

Workshop-ul susținut de Luiza Zan la clubul festivalului de la ARCUB este un workshop presărat cu "tips and tricks" despre antrenamentul vocal, parte a educației vocale care este deseori eludată în cazul muzicilor moderne, dar și despre reguli de nutriție și conduită ale cântărețului profesionist. Întâlnirea cu Luiza Zan de la clubul festivalului se încheie cu o sesiune scurtă de Q&A.

Cântăreață, compozitoare de muzică de film și de teatru, Luiza Zan a fost și primul profesor de jazz vocal din România. Între 2008 și 2010, artista a predat jazz ca profesor asociat la Universitatea de Muzică din București și a susținut cursuri de jazz vocal în cadrul taberei de muzică IconArts în perioada 2010-2014. Absolventă a secției lied-oratoriu în cadrul Universității de Arte "George Enescu" din Iași, Luiza Zan a participat la numeroase workshop-uri și masterclass-uri cu muzicieni consacrați precum Dennis Chambers și Neena Freelon. Studiază jazzul cu saxofonistul american Rick Condit și cu pianistul american Armen Donelian și se dedică genului după ce primește locul al doilea la Shure Montreux Jazz Voice Competition, urmat de "Premiul Confirmării" la Gala Premiilor de Jazz din 2004 și "Muzicianul anului" la Jazz Prize 2012.

Conferință Simon Rentner: Surveying the New Jazz Explosion, Scene by Scene, City by City (joi, 4 iulie)

La întâlnirea cu jurnaliști, teoreticieni și fani ai jazzului, omul de radio new yorkez Simon Rentner investighează mișcările muzicale pornite de Kamasi Washington în LA, Makaya McCraven în Chicago, Mark Guiliana în New York, Shabaka Hutchings în Marea Britanie și nu numai.

Pasionat de formele pe care muzica le ia în funcție de influențele și cultura locală, jurnalistul de radio Simon Rentner călătorește în toate colțurile lumii pentru a se documenta și a se pune la curent cu ultimele influențe muzicale.

Workshop Alex Sipiagin: Mastering the Trumpet with Resonance (vineri, 5 iulie)

Alex Sipiagin vine la clubul festivalului de la ARCUB pentru un workshop pe tema originalității în improvizație. Artistul de jazz oferă câteva ponturi despre cum se obține timbrul optim la un instrument și cum poți ține pasul, ca muzician, cu evoluția jazzului modern. Trompetele folosite de Alex Sipiagin în cadrul workshop-ului sunt puse la dispoziție de A.R. Resonance, brandul italian de instrumente de suflat, creat de Antonio Rapacciuolo.

Workshop Em4ncipation: Play Like a Band (sâmbătă, 6 iulie)

Folosindu-se de o serie de exemple muzicale, Alessandro Rossi alături de membrii trupei Em4ncipation prezintă viziunea proprie despre sunetul colectiv, despre procesul compozițional și despre felurile în care poate fi abordată compoziția. Instrumentiști, vocaliști și fani ai jazzului sunt așteptați la întâlnirea cu Alessandro Rossi și membrii trupei Em4ncipation pentru o discuție despre multiplele influențe regăsite în jazzul contemporan.

Ce înseamnă improvizația colectivă? Cum se construiește un solo? Cum coexistă jazzul cu rock, hip hop și alte genuri muzicale? Care este diferența dintre cuvintele spuse și cele cântate? Sunt doar câteva din temele pe care membrii trupei Em4ncipation le abordează în workshop-ul "Play Like a Band" de la Bucharest Jazz Festival.

Workshop Iordache: Jazz for Kids

Spectacol de jazz educativ pentru copii, "Jazz for Kids" transformă jazzul cu ritmurile și armoniile sale în povești, personaje și ghicitori prin care cei mici se familiarizează cu limbajul muzicii de jazz. Conceput ca un format de concerte în care copiii au ocazia să se familiarizeze cu jazzul și instrumentele sale, să îi afle istoria într-un mod creativ și să asculte diferite stiluri și ritmuri de jazz, Jazz for Kids este un proiect al grupului Iordache, început în urmă cu cinci ani.

Concursul anual Bucharest Jazz Festival

New Jazz Players este o secțiune a concursului anual demarat de Bucharest Jazz Festival ca platformă de susținere a muzicienilor români de jazz. Inițiat în 2015, concursul anual din cadrul festivalului este dedicat, în acest an, vocaliștilor și instrumentiștilor de jazz din România. Intitulată New Jazz Players, ediția din 2019 a concursului vizează în special vocaliștii și instrumentiștii aflați la început de drum, care doresc să se afirme și care au nevoie de sprijinul întregii comunități de jazz.

Finala concursului este inclusă în programul festivalului și are loc la Gabroveni Jazz Club de la ARCUB. Finaliștii susțin, la clubul festivalului, un minirecital în fața publicului și a juriului „New Jazz Players”, în fiecare seară, în perioada 2-5 iulie 2019. În urma prestațiilor live, sunt acordate trei premii, iar câștigătorul marelui premiu „New Jazz Players” va face parte din lineup-ul ediției Bucharest Jazz Festival din anul următor.