Ascultă colaborarea lui Ed Sheeran cu Eminem și 50 Cent, "Remember The Name" - LYRIC VIDEO

Ed Sheeran face echipă cu 50 Cent și Eminem pentru noua piesă "Remember The Name", ce trece în revistă carierele fiecăruia dintre cei trei artiști. Melodia este extrasă de pe albumul "No. 6 collaborations", lansat astăzi.

După porția de rock de vinerea trecută, Ed Sheeran ne oferă pe acest final de săptămână puțin hip hop. Noul său single se numește "Remember The Name" și este înregistrat în colaborare cu doi titani ai rapului, Eminem și 50 Cent. În versuri ni se reamintește de ce ar trebui să le știm numele, Ed menționând și faptul că inițial lumea nu a crezut în potențialul său.

Single-ul "Remember The Name"" este inclus pe noul album al lui Ed Sheeran, "No. 6 collaborations", lansat chiar astăzi, pe 12 iulie. Materialul cuprinde și colaborarea cu Justin Bieber, pentru piesa "I Don't Care", precum și featuring-uri cu Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott și Ella Mai, printre alții.

Potrivit lui Ed Sheeran, acest nou proiect, ce include 15 piese și 22 de featuring-uri, a fost inspirat de colaborările sale cu Beyonce și Andrea Bocelli.

"După ce am lucrat cu Beyoncé și Andrea Bocelli, și i-am avut pe amândoi ca invitați pe single-ul "Perfect", am început o chestie pe laptop-ul meu, "No. 6 collaborations". Și de-a lungul anului, cât am fost plecat în turneu, de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva pe care îl admiram, am simțit că e prima dată când mi-am permis să le spun: <<Hai în studio>>. Pentru mine, acesta este un album de tip compilație, pe care am colaborat cu artiștii pe care îi apreciez", a detaliat Ed.

Tracklist "No. 6 collaborations" - Ed Sheeran:

"Beautiful People" (featuring Khalid) "South of the Border" (featuring Camila Cabello and Cardi B) "Cross Me" (featuring Chance the Rapper and PnB Rock) "Take Me Back to London" (featuring Stormzy) "Best Part of Me" (featuring Yebba) "I Don't Care" (with Justin Bieber) "Antisocial" (with Travis Scott) "Remember the Name" (featuring Eminem and 50 Cent) "Feels" (featuring Young Thug and J Hus) "Put It All on Me" (featuring Ella Mai) "Nothing on You" (featuring Paulo Londra and Dave) "I Don't Want Your Money" (featuring H.E.R.) "1000 Nights" (featuring Meek Mill and A Boogie wit da Hoodie) "Way to Break My Heart" (featuring Skrillex) "Blow" (with Chris Stapleton and Bruno Mars)

LYRIC VIDEO: Ed Sheeran - "Remember The Name" (feat. Eminem & 50 Cent)

Pe 3 iulie, Ed Sheeran a concertat pentru prima oară în România. Show-ul a avut loc pe Arena Națională și a fost deschis de Zara Larsson și James Bay.