Cine prezintă Cerbul de Aur 2019

Vedeta TVR Eda Marcus şi Elvin Dandel formează un nou cuplu în showbiz-ul românesc: pe scena Cerbului de Aur 2019. Dacă Eda, îndrăgita prezentatoare a Televiziunii Române, este pentru prima dată pe scena de la Braşov, Elvin revine în Piaţa Sfatului după ce, în 1996, a fost unul dintre artiştii invitaţi, iar în 2008 a prezentat Festivalul, alături de Alina Sorescu şi Ruxandra Gheorghe.

Eda părăseşte temporar pupitrul Ştirilor sportive TVR pentru a trăi emoţiile Cerbului şi a fi acolo unde a visat mereu să ajungă.

Eda este o fană declarată a Cerbului de Aur.

"Nu am ratat nicio ediţie şi îmi aduc aminte de momentul în care Cerbul de Aur era câştigat de Monica Anghel, în 1996, iar eu, în vârstă de 14 ani, eram în public. Eram atât de emoţionată şi plângeam de fericire, gândindu-mă timid că poate cândva, când voi creşte mare, voi avea ocazia să fiu şi eu parte din ceea ce înseamnă Cerbul de Aur. Şi am avut! La ani distanţă, am lucrat ca redactor pentru festival, iar acum voi fi pe scenă!", mai spune frumoasa vedetă TVR.