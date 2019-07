AWAKE 2019 - Programul pe zile, biletele de o zi, suplimentul de camping și noi surprize în lineup

Festivalul AWAKE revine anul acesta cu cea de-a treia ediție. Află care este programul festivalului, cât costă biletele de o zi și care sunt ultimii artiști anunțați în lineup.

Bilete de o zi și suplimentul de camping

Biletele de o zi pentru Awake 2019 s-au pus în vânzare astăzi, 17 iulie, la prețul de 109 lei, iar suplimentul de camping de o zi se poate achiziționa cu 45 lei.

Surprize în lineup

Sâmbătă, 17 august, show-ul exclusiv AWAKE THE PRODIGY – TRIBUTE TO KEITH (#AWAKEF1RST) va completa scena mare a festivalului, alături de Netsky și De Staat. AWAKE F1rst este o serie de spectacole unice și memorabile create de organizatori, care a debutat anul trecut cu show-ul “VITA DE VIE – IN CORZI”.

Duminică, 18 august, programul muzical al festivalului va fi închis de un performance intitulat BOHEMIAN SYMPHONY by Bohemia Symphonic Orchestra.

Zone de activități la Awake 2019 - Bibliotecă, Teatru și Cinema în aer liber, Playground

Zona de lectură Forest Lounge și biblioteca în aer liber Forest Library își așteaptă cititorii cu peste 800 de volume Litera din diverse domenii de interes. Printre acestea se vor regăsi: cărți care au inspirat seriale celebre precum “Casa Bântuită”, de Shirley Jackson și “Patrick Melrose”, de Edward St Aubyn; cărți autobiografice precum bestsellerul “Povestea mea”, a lui Michelle Obama; cărți politice precum romanul “Ultimul dintre oamenii președintelui”, de Bob Woodward; cărți de dezvoltare personală și spiritualitate precum “Zen. Arta de a trăi simplu”, de Shunmyo Masuno și cărți ecranizate precum “La cinci pași de tine”, de Rachael Lippincott, Mikki Daughtry și Tobias Iaconis. La finalul festivalului, toate volumele vor fi donate unei biblioteci din județul Mureș.

Cinematograful de sub pod invită cinefilii AWAKE să vizioneze proiecții curatoriate de TIFF și o selecție de filme premiate la Super - Festivalul de filme făcute de adolescenți. Pe timpul zilei, cinematograful se transformă într-o scenă de teatru, cu piese jucate în parteneriat cu Universitatea de Arte Târgu Mureş.

Cei cu spirit de aventură vor putea alege între lasertag, oferit de Lasertag Cluj, paintball, tir cu arcul, zorbing sau zorb fotbal, oferite de Peppermint Park. Toate aceste activități fiind amenajate în zona Playground.

Peste 100 de participanți AWAKE vor avea ocazia să facă o călătorie cu balonul cu aer cald la peste 50m altitudine, de unde vor putea să vadă domeniul Teleki, vineri și sâmbătă, înainte de apus.

Awake 2019 - Programul pe zile

Joi, 15 august

Enter Shikari

Lady Leshurr

AJ Tracey

Coma

Michael Schack #DHDRUMMER

Bad and Boujee Party DJ Oldskool & DJ Lexi

ARNO Aka Einzelkind

Janeret

Ruben Keyko

Varhat

Andrew Dum

DJ Ethylen

ALBWHO

VINYL, RUM, TAPAS & WINE (UFE, Alt Om, Bully, Dubase, Iorga, Puiu)

Vineri, 16 august

Dirtyphonics Live

Pussy Riot

Triggerfinger

Blahalouisiana

Grimus

Ali Nasser

Denis Kaznacheev

Leo Pol Live

Sweely Live

Vlad Dinu

Manuel Riva

DJ Antenna

VINYL, RUM, TAPAS & WINE (UFE, Alt Om, Bully, Dubase, Iorga, Puiu)

Sâmbătă, 17 august

Netsky

De Staat

Awake F1rst exclusive Show (o serie de spectacole unice și memorabile create de organizatori, care a debutat anul trecut cu show-ul “VITA DE VIE – IN CORZI”)

Mörk

The Mono Jacks

Joycut

Ada Kaleh

Andrey Pushkarev

Crihan

Golan DJ Set

Maria von C

DJ Sauce

Andre Rizo

Vinyl, Rum, Tapas & Wine (Ufe, Alt Om, Bully, Dubase, Iorga, Puiu)

Duminică, 18 august

Bohemian Symphony by Bohemia Symphonic Orchestra

Moonlight Breakfast

Thomas PCZ & C.A Strings (live violin show)

Festivalul AWAKE se desfășoară în perioada 15 – 18 august, la doar câţiva kilometri de Târgu Mureş, pe domeniul castelului Teleki din Gorneşti. Muzica, instalaţiile arhitecturale de mari dimensiuni, decorurile speciale, filmele, teatrul, cărţile, accesoriile de festival, toate promit o experienţă completă in inima Ardealului.