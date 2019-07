Andre se reunește și lansează piesa "Reset la inimă" - TEASER VIDEO

Reunirea Andre nu va consta doar în lansarea noii piese "Reset la inimă", ci și în susținerea unei serii de concerte, ce se anunță a fi <<wow>>, potrivit Andreei Bălan.

"Andre reprezintă copilăria și adolescența mea. Am trăit foarte intens acea perioadă și m-a marcat profund. Azi, la maturitate, am decis să ne reunim și de data aceasta să facem ceea ce ne dorim noi două. O facem pentru fanii noștri care nu au încetat să ne susțină în acești 17 ani, cât nu am fost împreună, și care nu au încetat să spere că ne vom reuni. Andre înseamnă o legendă, un model și un reper pentru o generație întreagă. Nicio altă trupă nu a egalat succesul noastru și sunt convinsă că nu vom dezamăgi. Iar show-urile noastre vor fi wow!", declară Andreea Bălan.