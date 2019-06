UNTOLD 2019 - Programul parțial pe zile și prețurile biletelor de o zi

Biletele pentru o zi la UNTOLD 2019 pot fi achiziționate online la preț normal sau VIP. Organizatorii au dezvăluit și programul parțial pe zile, precum și detalii despre povestea festivalului și cartea misterioasă CODEX OF MAGIC.

Cu un total de 67.000 de abonamente vândute, organizatorii UNTOLD anunță prețurile biletelor de o zi. Acestea pot fi achiziționate începând de astăzi, 11 iunie, fără înregistrare online.

Prețurile biletelor de o zi:

Acesta este doar primul prag de preț pentru biletele de o zi, urmând ca acesta să crească în perioada imediat următoare.

Ziua 1 - 57 euro + taxe (300, 97 lei)

- 57 euro + taxe (300, 97 lei) Ziua 2 - 73 de euro + taxe (385,43 lei)

- 73 de euro + taxe (385,43 lei) Ziua 3 - 73 de euro + taxe (385,43 lei)

- 73 de euro + taxe (385,43 lei) Ziua 4 - 73 de euro + taxe (385,43 lei)

- 73 de euro + taxe (385,43 lei) Bilete VIP pentru o zi: 169 de euro plus taxe (892,32 lei)

Beneficiile unui bilet VIP:

Timp redus de așteptare la acces și zonă specială de check-in

Zonă cu vizibilitate bună către scena principală

Meniu mâncare și băuturi premium

Posibilitatea de a rezerva o masă

Toalete premium

Serviciu concierge 24h

Șansa de a te întâlni și a petrece timpul cu artiștii de la festival (18+)

UNTOLD 2019 - Programul parțial pe zile:

*Acesta nu este programul final și poate suferi modificări.

Ziua 1

3 Are Legend

Tujamo

Loco Dice

Oxia

Pendulum DJ Set

B2B Friction

Roni Size

Audiofly

Lum

Alborosie

Morcheeba

Christina Novelli (live)

Cosmic Gate

Ziua 2

Armin Van Buuren

Timmy Trumpet

Boris Brejcha

Solomun

Chase & Status DJ Set

Acid Pauli

Blond:ish B2B Yokoo

Akua Naru

Cid Inc.

Sebastian Leger

Ziua 3

Don Diablo

Paul Kalkbrenner

Tale Of Us

Congo Natty DJ Set

Rusko

Black Motion Live

Lee Burridge

Alexandrina

Sevdaliza

ATB

Richard Durand

Ziua 4

David Guetta

Martin Garrix

Jamie Jones B2B Martinez Brothers

Seth Troxler

Dub FX

Andy C & Tonn Piper

Black Coffee

Lazare Hoche

Tanya Stephens & Royal Roots

Emma Hewitt (live)

John O'Callaghan

Povestea Festivalului UNTOLD

Fiecare ediție a festivalului UNTOLD a dezvăluit până acum câte un nou capitol din povestea nespusă a Tărâmului Nopții și Magiei. Legenda spune că doar cei care cred în magie văd cu adevărat lumea și îi înțeleg în totalitate misterele.

De-a lungul celor 4 ani de UNTOLD, fanii festivalului au parcurs mai multe probe inițiatice la finalul cărora au reușit să privească lumea diferit. Au trăit aventuri fantastice și, fie că au realizat sau nu, fiecare dintre ei a simțit și a trăit magia, în diverse forme.

Anul acesta, odată cu aniversarea a 5 ani de UNTOLD, fanii festivalului vor asista la ceva cu adevărat extraordinar - dezvăluirea unui secret bine păstrat, poarta către o lume a cunoașterii nelimitate. Ediția aniversară din acest an va aduna, pentru o celebrare de neuitat, toate personajele cu care fanii festivalului au făcut cunoștință în toți acești ani: Magicianul, Dragonul, Regele Războinic, Preoteasa Înțelepciunii, Bufnițele, Zânele și toate viețuitoarele magice care trăiesc în acest tărâm.

Cartea misterioasă CODEX OF MAGIC

Codex of Magic este o carte grandioasă, ascunsă în inima pădurii, care, odată deschisă, te atrage într-un univers sub forma unei biblioteci grandioase. Pentru a putea fi accesat, Codexul are la bază un mecanism de tip ceas. În spatele Codex-ului se află Spiritul, gardianul tuturor cunoștințelor, care trăiește în interiorul cărții și a acestei lumi infinite.

Codex of Magic este simbolul unei lumi pline de cunoaștere, înțelepciune, imaginație și totodată sursa energiei și a magiei. în plus, oferă fiecărui festivalier experiențe unice și îi dezvăluie secretul unei vieți împlinite. Acesta nu este sfârșitul, ci începutul ascensiunii spre tărâmul magiei căci, odată accesat, Codexul ne va schimba percepția asupra modului în care percepem lumea.

CODEX OF MAGIC va marca cea de-a cincea ediție a festivalului UNTOLD.

LINEUP-UL UNTOLD 2019

Cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc la Cluj-Napoca, în primul weekend din luna august, mai exact între 1 - 4 august 2019. Organizatorii pregătesc anul acesta ediția aniversară a festivalului, line-up-ul fiind unul pe măsură.

Carismaticul artist britanic Robbie Williams va urca pe scena principală a festivalului din Cluj-Napoca și va susține un show incendiar, din a cărui producție vor face parte peste 50 de muzicieni și dansatori.

Lui Robbie Williams, prezentat drept surpriza festivalului, i se alătură artiști precum Busta Rhymes, David Guetta, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf și mulți alții. Vezi lineup-ul complet aici.