UNTOLD 2019 lansează cel de-al patrulea val de abonamente, după confirmarea lui Robbie Williams

Organizatorii UNTOLD Festival demarează cea de-a patra rundă de abonamente. Acestea se pun în vânzare începând de miercuri, 5 iunie.

Primele 60.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Următoarele 5000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune în vânzare, miercuri, 5 iunie, la prețul de 149 de euro plus taxe. Acestea vor putea fi achiziționate doar de cei care s-au înregistrat online aici. Cei care nu și-au cumpărat încă un abonament la festival, mai au timp să se înregistreze pe pagina festivalului pentru tranșa care va fi scoasă la vânzare miercuri. Organizatorii UNTOLD spun că săptămâna viitoare vor fi scoase la vânzare și biletele pentru 1 zi de festival.

Opțiuni de cazare la UNTOLD 2019:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 2800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 1800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 450 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Camere Confort (Cămin UMF) – 600 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Mai multe informații despre facilitățile fiecărei opțiuni de cazare găsiți pe Untold.com/accommodation. După epuizarea locurilor de cazare, organizatorii vor suplimenta cu noi opțiuni.

Cine cântă la UNTOLD 2019

Pentru 2019, organizatorii festivalului UNTOLD pregătesc ediția aniversară de cinci ani. Devenit un fenomen internațional și unul dintre evenimentele muzicale ale anului, UNTOLD aduce în acest an, pe cele 9 scene amplasate în perimetrul festivalului, peste 200 de artiști internaționali.

Robbie Williams

Robbie Williams este surpriza pe care organizatorii festivalului UNTOLD au pregătit-o pentru ediția aniversară. Concertul din vară, de la Cluj-Napoca, este unul special și asta pentru că artistul și-a ales pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume, în această selecție numărându-se și festivalul UNTOLD.

Organizatorii festivalului promit că spectacolul va fi unul cu adevărat memorabil, pus în valoare și de producția impresionantă pe care o vor pregăti pentru acest eveniment. Show-ul va dura peste 1 oră și 30 de minute și va însuma peste 50 de muzicieni și dansatori care vor fi prezenți pe scenă, alături de superstarul britanic.

Armin Van Buuren

Armin Van Buuren vine cu o supriză pentru fanii festivalului UNTOLD, la cea de-a cincea ediție. Artistul a creat un show unic, exclusiv la nivel mondial, pregătit special pentru festivalul UNTOLD. Intitulat “ARMIN UNTOLD”, show-ul va avea de la alți artiști invitați alături de el pe scenă, până la cele mai tari inovații în materie de efecte speciale și producție audio video.

David Guetta

David Guetta a fost la prima ediție a festivalului, în 2015 și a rămas impresionat de căldura cu care l-au primit fanii din România. După aceste experiențe memorabile, artistul se reîntoarce pe scena principală a UNTOLD pentru a celebra împreună cu fanii săi ediția aniversară a festivalului

La începutul lunii februarie 2019, piesa "Titanium" compusă și produsă de David Guetta, în colaboare cu Sia, a adunat peste 1 miliard de vizualizări pe YouTube.

Busta Rhymes

Busta Rhymes și-a început cariera în 1989. Are în palmares 11 nominalizări la Grammy, pe lista sa de hituri înscriindu-se piese precum "Woo Hah!! Got You All in Check", "Dangerous", "Turn It Up (Remix)/Fire It Up", "What's It Gonna Be?!", "Pass the Courvoisier, Part II", "I Know What You Want" și "Touch It". Allmusic l-a considerat unul dintre cei mai prolifici rapperi ai anilor '90.

Acestora li se alătură artiști precum Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf, Loco Dice, Solomun, Andy C, Borgore, Chase&Status, Boris Brejcha, Rusko, Tale of US și Sub Focus B2B Wilkinson, Pendulum DJ Set B2B Friction, Camo&Krooked Live, Don Diablo, Steve Aoki, Tinie Tempah, Tove Lo, Tujamo, Nicky Romero, Stormzy, W&W, Jamie Jones B2B Martinez Brothers, Joseph Capriati, Paul Kalkbrenner, Seth Troxler, Elax, Oxia, A Skillz B2B Krafty Kuts, Congo Natty, Dub FX, Roni Size și Nero Dj Set.

Nume cunoscute au fost confirmate pentru două scene mai mici, Fortune și Forest. Printre ele se numără Akua Naru, Alborosie, Alexandrina, Morcheeba, Sevdaliza, ATB, Andrew Rayel, Cosmic Gate sau Christina Novelli.

UNTOLD a devenit încă de la prima ediție unul dintre cele mai renumite și așteptate evenimente muzicale din lume, atât de către fani, cât și de către artiștii care au urcat pe scene. UNTOLD s-a plasat ani la rând, în topuri de specialitate, înaintea unor festivaluri cu tradiție și renume în lume.