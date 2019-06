UNTOLD 2019 - Bilete de o zi și noi abonamente, după un nou record de vânzări

După confirmarea lui Robbie Williams la UNTOLD 2019, peste 7.000 de abonamente s-au vândut în doar câteva ore. Organizatorii UNTOLD anunță, astfel, punerea în vânzare a celui de-al 5-lea val de abonamente, dezvăluind și data la care vor deveni disponibile biletele de o zi.

Interesul publicului pentru concertul lui Robbie Williams de la UNTOLD a fost unul mare. Deși organizatorii au anunțat că se vor pune în vânzare doar 5.000 de abonamente, peste 7.000 de oameni atât din țară cât și din străinătate și-au achiziționat un abonament pentru ediția aniversară din acest an.

Cel de-al 5-lea val de abonamente la UNTOLD 2019

Cu un total de 67.000 de abonamente vândute, organizatorii UNTOLD anunță cel de-al 5-lea val de abonamente. Următoarele 10.000 de abonamente pentru cele 4 zile de festival se vor pune în vânzare astăzi, 6 iunie, ora 12:00, la prețul de 159 de euro plus taxe. Acestea vor putea fi achiziționate doar de cei care s-au înregistrat online.

Verifică Agenda InfoMusic și cumpără bilete!

Când se pun în vânzare biletele de o zi la UNTOLD 2019

Începând de marți, 11 iunie, vor fi puse în vânzare și biletele de 1 zi, urmând ca în perioada următoare să fie dezvăluit și programul pe zile al festivalului.

Opțiuni de cazare la UNTOLD 2019:

Camere Premium (Cămin USAMV ) – 2800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 2 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 1800 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 4 persoane în cameră

Camere Confort (Cămin UTCN) – 450 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Camere Confort (Cămin UMF) – 600 RON + taxe/ 4 nopți - baie proprie, 1 persoană

Mai multe informații despre facilitățile fiecărei opțiuni de cazare găsiți pe Untold.com/accommodation. După epuizarea locurilor de cazare, organizatorii vor suplimenta cu noi opțiuni.

LINEUP-UL UNTOLD 2019

Cea de-a cincea ediție UNTOLD Festival va avea loc la Cluj-Napoca, în primul weekend din luna august, mai exact între 1 - 4 august 2019. Organizatorii pregătesc anul acesta ediția aniversară a festivalului, line-up-ul fiind unul pe măsură.

Carismaticul artist britanic Robbie Williams va urca pe scena principală a festivalului din Cluj-Napoca și va susține un show incendiar, din a cărui producție vor face parte peste 50 de muzicieni și dansatori.

În cariera sa spectaculoasă, Robbie Williams a vândut peste 55 de milioane de albume, “Live at Knebworth” (2003) devenind cel mai titrat concert din istoria muzicală a Marii Britanii; trei ani mai târziu a reuşit să intre în Cartea Recordurilor datorită faptului că în doar o zi a vândut mai mult de 1.6 milioane de bilete pentru turneul său mondial (“Close Encounters Tour”). A fost desemnat cel mai mare / influent artist al anilor ’90, având la activ numeroase premii BRIT, ECHO, MTV şi Grammy.

Lui Robbie Williams, prezentat drept surpriza festivalului, i se alătură artiști precum Busta Rhymes, David Guetta, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Timmy Trumpet, Bastille, James Arthur, Oscar and The Wolf și mulți alții. Vezi lineup-ul complet aici.

Nume cunoscute au fost confirmate pentru două scene mai mici, Fortune și Forest. Printre ele se numără Akua Naru, Alborosie, Alexandrina, Morcheeba, Sevdaliza, ATB, Andrew Rayel, Cosmic Gate sau Christina Novelli.

În 2018 i-am putut vedea la Cluj -Napoca pe Black Eyed Peas, The Prodigy, Bonobo, Afrojack, Armin van Buuren, The Chainsmokers, Jason Derulo, Tiesto s.a.m.d. UNTOLD a atras în 2018 peste 355.000 de spectatori în toate cele 4 zile de festival. După această ediție, evenimentul a fost din nou nominalizat la European Festival Awards, unde în 2015 a fost desemnat BEST MAJOR FESTIVAL.