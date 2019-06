Urmărește primul trailer al documentarului despre Michael Hutchence, "Mystify" - VIDEO

"Mystify", filmul documentar ce captează aventuroasa și controversata viață a carismaticului Michael Hutchence, va ajunge în curând în cinematografe. Primul trailer a fost recent dezvăluit, oferind publicului șansa de a asculta fragmente din testimonialele unor prieteni apropiați, precum și a fostei sale iubite, Kylie Minogue.

"Mystify" ni-l prezintă pe Michael Hutchence așa cum l-au cunoscut cei apropiați, la baza documentarului stând o serie de testimoniale oferite de familie, prieteni, colegi de trupă, manageri, foste iubite și persoane din cercul restrâns de colaboratori ai emblematicului star rock. Pelicula pune accent pe anii de vârf ai trupei INXS, când albumul "Kick", lansat în 1987, cucerea topurile, oferind publicului hituri precum "New Sensation", "Devil Inside" și "Need You Tonight". Ulterior este analizat felul în care succesul comercial al formației a creat o aură în jurul lui Hutchence, propulsându-l în luminile reflectoarelor și transformându-l într-un sex simbol, în detrimentul recunoașterii talentului său de compozitor și vocalist.

Pelicula conține fragmente din interviuri cu presa, filmări din concerte, dar și imagini nedezvăluite publicului până acum, filmate în intimitatea casei lui Michael Hutchence. Vocalistul INXS este surprins alături de fosta iubită Kylie Minogue, pe care o auzim și în primul trailer al documentarului.

"Dacă ești o ființă senzuală, toate simțurile au nevoie de stimulare. O mare parte a relației a fost bazată pe plăcere, dacă e să fim sinceri", spune Kylie în trailer.

Hutchence apare în documentar și alături de modelul Helena Christensen, cei doi fiind surprinși în diverse vacanțe pe plajele din Franța, sau la petreceri înțesate de vedete.

"Era pachetul complet. Toată lumea voia o bucățică din el", mărturisește unul dintre prietenii lui Hutchence în trailer.

Nu lipsesc din documentar nici episoadele întunecate din viața lui Michael Hutchence, fiind prezentate inclusiv problemele medicale și emoționale provocate de incidentul din 1992, când a fost atacat de un taximetrist.

TRAILER: "Mystify: Michael Hutchence"

"Mystify" este regizat de Richard Lowenstein, care a realizat majoritatea videoclipurilor INXS, precum și filmul "Dogs in Space" din 1986, în care Michael Hutchence este protagonist. Documentarul a avut premiera la Tribeca Film Festival, primind review-uri foarte bune.

În cinematografe, pelicula va ajunge în luna iulie. Soundtrack-ul oficial al documentarului, "Mystify – A Musical Journey With Michael Hutchence", va fi lansat pe 5 iulie.