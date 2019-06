Roger Hodgson, vocalistul Supertramp, concertează pentru prima oară în România

Roger Hodgson, compozitorul și vocalistul grupului Supertramp, va susține pe 9 noiembrie 2019 primul său concert în România. Reputatul muzician va urca pe scena amenajată la ROMEXPO – Pavilionul Central alături de patru instrumentiști de valoare și va interpreta pentru publicul de la București hituri precum “Give a Little Bit”, “Goodbye Stranger”, “Dreamer” și “The Logical Song”.

Charles Roger Pomfret Hodgson, născut pe 21 martie 1950, este un muzician englez, cântăreț și compozitor, cel mai bine cunoscut ca fost vocalist și membru fondator al celebrului grup de rock progresiv Supertramp. Hodgson a compus și a cântat majoritatea hiturilor, cum ar fi: "Dreamer", "Give a Little Bit", "Breakfast in America", "Take the Long Way Home", "The Logical Song" sau "It's Raining Again".

Hodgson a parasit formația Supertramp în 1983 și s-a mutat cu familia departe de scena muzicală din Los Angeles, adoptând un stil de viață diferit, mult mai aproape de natură, și dorind foarte mult să-și vadă copiii pe măsură ce creșteau.

Hodgson a reluat turneele abia în anul 2001. Muzicianul scrie adesea despre subiecte spirituale și filosofice, iar versurile sale au fost descrise ca fiind personale și cu o semnificație aparte.

Însoțit de patru instrumentiști de valoare, Roger Hodgson continuă an de an să interpreteze toate hiturile pe care le-a scris și pe care le-a înregistrat alături de Supertramp, plus melodii de pe albumele solo ale compozitorului ("Child of Vision", "Hide in Your Shell", "Sister Moonshine", "Even in the Quietest Moments" și câteva piese favorite - "Only Because of You", "Lovers in the Wind", "Had a Dream" sau "In Jeopardy"), multe dintre acestea regăsindu-se pe ultima sa apariție discografică, intitulată "Classics Live".

Pe 9 noiembrie, la București, Roger Hodgson va prezenta publicului un setlist ce va conține cele mai îndrăgite melodii din repertoriul său și al formației Supertramp, piese precum "The Logical Song", "Fools Overture", "Breakfast in America" sau "It's Raining Again".