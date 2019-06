Rihanna dezvăluie noi detalii despre viitorul album: "Lucrez la ceva cu adevărat distractiv"

Rihanna a vorbit cu Sarah Paulson, colega sa din pelicula "Ocean’s 8", despre relația sa cu omul de afaceri Hassan Jameel, felul în care au evoluat business-urile în care este implicată, și nu în ultimul rând, despre planurile muzicale. Potrivit declarațiilor artistei, publicate într-un articol amplu realizat de Interview Magazine, noul album va fi distractiv. Din păcate, însă, niciun single nu va fi lansat până când întregul material nu este finalizat.

"E aiurea că nu poate fi lansat pur și simplu, pentru că lucrez acum la ceva cu adevărat distractiv. Sunt cu adevărat încântată de mare parte a ceea ce am înregistrat până acum, dar nu o să lansez nimic până nu e gata în întregime.

Nu are niciun sens să mă grăbesc, dar îl vreau pe piață. Am ajuns într-un punct în care îmi vine să spun <<Chiar dacă nu am timp să filmez videoclipurile, o să scot albumul pe piață>>", a declarat Rihanna.