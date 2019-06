Program și reguli de acces la concertul Billy Corgan de la București

Solistul Smashing Pumpkins, Billy Corgan, vine la București pe 9 iulie, la Arenele Romane, pentru un show exclusiv unde va prezenta live toate hit-urile trupei care l-a consacrat, dar și piese din cariera sa solo. În deschidere vor urca pe scenă băieții de la RoadkillSoda, un mix de psychedelic rock cu pasaje de stoner Rock și old school hard rock

PROGRAM

Deschiderea porților : 19:30

RoadKill Soda: 20:30

Billy Corgan: 21:30

REGULI DE ACCES

Accesul în incinta Arenelor Romane se face începând cu ora 19:30, iar concertele încep la ora 20:30. După deschiderea porților, puteți sosi la orice ora doriți pentru a vă vedea trupele favorite. Concertul are loc în aer liber.

Este INTERZIS accesul cu:

- sticle, conserve;

- mâncare sau băuturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (în caz că se anunță ploaie să veniți cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detașabil);

- aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca și NU vor păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea Arenelor Romane toți participanții vor fi percheziționați de agenții de securitate.

Organizatorii informează publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

Categorii de bilete și brățări

- Accesul în spațiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

- Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, după validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieșire brățara le va fi ruptă și dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-și cumpere alte bilete.

- Posesorii de bilete la categoriile A și B vor primi la acces brățări speciale ce le permit accesul în zona în care au bilete. Brățările trebuie păstrate la mână, exact așa cum au fost puse, pe toată durata concertului. Brățările nu sunt transmisibile și nu trebuie deteriorate pe întreaga perioada a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria C nu vor primi brățară la acces.

- Categoria A - are locuri pe scaune, în tribună, în sectoarele K și E ; categoria este limitata la 700 de bilete (capacitatea totala este de 900 de bilete, însă limitarea este pentru confortul publicului); locurile la categoria A se ocupa în ordinea sosirii și nu sunt numerotate; posesorii de biletele la categoria A au acces și la categoriile B și C.

- Categoria B - în picioare, în fața scenei; categoria este limitata la 700 de bilete pentru confortul publicului; posesorii de biletele la categoria B au acces și la categoria C unde pot găsi și locuri pe scaune; locurile pe scaunele de la categoria C se ocupa în ordinea sosirii la locație, acestea neavând numere alocate.

- Categoria C - în picioare în spatele categoriei B sau cu locuri pe scaune în sectoarele F, G, I și J; locurile pe scaune se ocupă în ordinea sosirii la locație, acestea neavând numere alocate; posesorii de biletele la categoria C nu au voie să intre la categoriile A și B.

Prețuri bilete la concertul lui Billy Corgan de la Arenele Romane:

Presale

Categoria A - 139 lei

Categoria B - 109 lei

Categoria C - 89 lei

La acces

Categoria A - 150 lei

Categoria B - 130 lei

Categoria C - 100 lei

*la prețul tuturor biletelor comandate în presale se adaugă o taxă de 5 lei.

William Patrick Corgan Jr. sau pe scurt Billy Corgan este cunoscut mai ales ca artistul din spatele The Smashing Pumpkins, formație care a fost înființată de acesta în 1988. Cariera de artist a lui Corgan se suprapune evoluției trupei The Smashing Pumpkins alături de care a câștigat trei premii MTV, dar și două Grammy pentru Best Hard Rock Performance.

Formarea sa ca artist a fost în prima fază influențată de tatăl său, William Corgan Sr. care era chitarist de blues și rock. Prima sa chitară a fost o replică a unui Les Paul, iar tatăl său a fost cel care l-a îndemnat să asculte artiști sau formații precum Jimi Hendrix, Jeff Beck, Hohn Cale, Black Sabbath sau Queen. Cu toate că a primit oferte de la universități importante, Corgan a decis să aleagă calea muzicii.

Anul 2004 marchează începutul carierei solo a artistului care lansează un album în care se regăseau elemente de shoegaze, alternative și chiar muzica electronică. Pe lângă pasiunea pentru muzică, Corgan este pasionat și de poezie, artistul lansând volumul "Blinking with Fists" care a ajuns pe lista New York Times Best Seller. Billy Corgan este un artist desăvârșit, uneori controversat, cu convingeri puternice și argumentate care a influențat atât muzical, cât și ideologic alți artiști.