The Pixies a anunţat al şaptelea album, "Beneath the Eyrie", promovat de un prim single, numit "On Graveyard Hill". Noul track prefaţează o revenire a trupei, pentru al treilea disc de la marea reuniune. Îl puteţi asculta în articol.

Albumul nou "Beneath the Eyrie" vine pe 13 septembrie, care pică fix într-o vineri. Rockerii veterani îşi vor etala o latură întunecată pe acest material, care inaugurează colaborarea dintre muzicieni şi casa de discuri Infectious/BMW Worldwide. "On Graveyard Hill" are riffuri care îţi rămân în cap, un bas şi o tobă care preiau din angoasa post punk-ului cu influenţe britanice.

Pentru noul LP grupul a colaborat cu producătorul Tom Dalgerty, cunoscut pentru piesele concepute cu Ghost şi Royal Blood. Cele 12 piese noi au luat naştere anul trecut lângă Woodstock, în New York. Titlul acestui LP are o istorioară interesantă. Toboşarul David Lovering (care e cunoscut şi ca magician) a văzut un cuib de vulturi aproape de studioul de înregistrări Dreamland Recordings.

Acel cuib este cunoscut ca "eyrie". Pe parcursul înregistrărilor, Pixies a deschis studioul către fani, oferindu-le o privire asupra procesului creativ. Munca din studio a fost documentată pe parcursul unui podcast de 12 episoade intitulat "It's a Pixies Podcast". Acesta va debuta pe 27 iunie, prin Apple, Spotify, Acast, Stitcher şi Google.

Pixies se pregătesc de turneu pentru a promova noile melodii. Vor începe cu o participare la Daydream Festival, patronat de The Cure, iar apoi în toamnă vor concerta în multiple ţări europene. The Pixies sunt activi din 1986, dar cu o pauză însemnată între 1993 şi 2004. Grupul provine din Boston şi a schimbat basistul de câteva ori, având-o pe Paz Lenchantin ca membru permanent acum. Paz e cunoscută pentru colaborările cu A Perfect Circle şi Queens of the Stone Age.

Pixies definesc ascensiunea rock-ului alternativ din anii '90, incluzând elemente de surf rock şi punk rock. Black Francis este principalul compozitor al acestui grup, versurile sale fiind suprarealiste şi abordând teme precum extratereştri sau teme biblice.

Formaţia a influenţat sunetul unor grupuri legendare ca Nirvana, Radiohead, The Smashing Pumpkins sau Weezer.