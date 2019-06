O înregistrare nemaivăzută cu Freddie Mercury cântând piesa "Time Waits For No One" devine publică - VIDEO

Freddie Mercury continuă să ne uimească la decenii bune după ce a încetat din viaţă. O înregistrare nemaivăzută până acum cu artistul cântând piesa "Time Waits for No One" a ieşit la iveală în ultima săptămână, vocea solistului Queen fiind impecabilă. Vă invităm să vizionaţi clipul de arhivă în articol.

Filmarea datează din 1986 şi a fost făcută publică cu câteva zile în urmă de către Dave Clark, prietenul şi colaboratorul lui Freddie Mercury. Clipul a fost publicat pe site-ul lui Mercury, dar şi pe YouTube şi îl prezintă pe starul rock cântând pe o scenă goală piesa "Time Waits for No One". Totul se petrece la Dominion Theatre, în Londra.

La bază piesa a fost compusă de către Dave Clark (de la Dave Clark Five) pentru un musical, iar acum avem ocazia să auzim doar porţiunea lui Freddie. E vorba despre vocea sa fantastică şi despre pian. Iniţial acest track trebuia să facă parte din "Time", un musical sub bagheta lui Clark. Melodia a fost compusă împreună cu John Christie şi a apărut pe coloana sonoră într-o versiune cu producţie excesivă în studio, cu foarte multe straturi de backing vocals şi percuţie grea.

La debut a fost totuşi un hit, ajungând pe locul 32 în topurile britanice. Clark a decis ulterior să editeze piesa şi să scoată în evidenţă doar vocea solistului Queen şi porţiunea de pian cântată de Mike Moran. Acesta din urmă avea să îl acompanieze la clape pe legendarul star rock pe albumul solo "Barcelona". Atunci când Freddie a întrebat în 1986 "cum să cânt piesa?", Clark i-a sugerat un hibrid trăznit între Edith Piaf, Jennifer Holliday şi Shirley Bassey. Ce a ieşit puteţi vedea şi asculta în clipul de mai jos:

Freddie a glumit la auzul propunerii, spunând că are chiar şi rochiile potrivite pentru acele soliste. Clark şi Mercury s-au cunoscut în 1976, atunci când Queen a cântat în Hyde Park un set memorabil de piese. S-a lăsat cu o intervenţie a poliţiei, care a promis că îl arestează pe Freddie dacă mai ţine încă un bis, concertul fiind deja prelungit prea mult.

Dave Clark Five ajunsese o trupă mare la acea vreme, după ce în 1964 melodia "Glad All Over" detronase hitul Beatles "I Want To Hold Your Hand" din topurile britanice. Pentru musical-ul "Time", Freddie şi Clark au compus şi înregistrat la legendarele Abbey Road Studios în decembrie 1985. Sesiunile durau şi câte 12 ore, iar solistul Queen îşi aducea bucătarul personal, care gătea pentru toată lumea, plus şampanie şi vodka.

Se discutase chiar ca piesa respectivă să fie înregistrată cu Queen, chiar dacă relaţia cu trupa fusese tensionată de cariera solo a lui Freddie. A fost filmat şi un clip pentru "Time Waits for No One", dar filmarea a fost făcută pe fugă, pe scena unde s-a realizat musical-ul. Asta pentru că sindicatul teatrelor le-a oferit doar 3 ore pentru filmare. Clark a preluat câteva cadre neutilizate în anii '80 pentru noul video.