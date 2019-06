Două evenimente separate înlocuiesc festivalul El Carrusel 2019; Nicky Jam și J Balvin rămân cap de afiș

Cea de-a doua ediție El Carrusel Festival, care urma să se desfășoare în perioada 27-30 iunie la Romexpo, a fost convertită în două seri live independente. Publicul va putea în continuare să se bucure de concertele Nicky Jam, J Balvin, Rae Sremmurd, Karol G. și Zion Y Lennox.

Concertele care urmau să se desfășoare în cadrul festivalului El Carrusel 2019 se vor desfășura independent, într-o locație nouă, la Arenele Romane. Pe 28 iunie vor cânta Nicky Jam, Rae Sremmurd și Karol G, iar pe 30 iunie vor concerta J Balvin și Zion Y Lennox.

Programul încărcat cu evenimente estivale îi determinase în primă fază pe organizatori (Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment) să reprogrameze festivalul pentru vara anului 2020, dar dorințele fanilor exprimate online i-au mobilizat să găsească o soluție pentru desfășurarea principalelor concerte anunțate.

Ce se întâmplă cu abonamentele deja cumpărate

Cei care au achiziționat abonamente la festival vor primi înapoi contravaloarea acestora, prin intermediul platformelor de bilete de unde le-au cumpărat (Eventim, Entertix, MyTicket). Dacă prețurile abonamentelor pentru festival porneau de la 330 lei, ajungând până la 720 lei, fanii își pot vedea acum artiștii la prețuri mai mici.

Primele 2000 de bilete pentru cele două concerte de la Arenele Romane sunt disponibile în două categorii: 169 de lei (Golden Circle) și 99 de lei (Acces General).

Artiștii care vor cânta la Arenele Romane

Pe 28 iunie, la Arenele Romane vor ajunge Nicky Jam, Sremmurd și Karol G

Nicky Jam este unul dintre cei mai de referință artiști de muzică raggaeton ai lumii, colaborând cu Daddy Yankee, Enrique Iglesias, J Balvin, Bad Bunny, Steve Aoki sau Ozuna. În 2015, a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare urbană. În 2018, a fost invitat să cânte la Cupa Mondială de Fotbal, alături de prietenul său, cunoscutul Will Smith.

Rae Sremmurd este o trupă trap, formată din frații Swae Lee și Slim Jxmmi. Duo-ul a debutat în 2014 cu piesa "No Flex Zone" și de atunci au lansat hit-uri constante, de la "No Type", la viralul "Up Like Trump" (o piesa despre președintele Americii, Donald Trump). Hitul care i-a propulsat pe primul loc în Billboard 100 a fost "Black Beatles", în mare parte datorită trendului cu "Mannequin Challenge", unde a rulat această piesă.

Karol G este printre cele mai emblematice artiste latino de la ora actuală, câștigătoare a unui premiu Latin Grammy, cunoscută pentru hit-urile "Ahora Me Llama", "Mi Cama" sau colaborările la "Dame tu cosita" feat Pitbull, "Hello" feat Ozuna, "Calypso" (Remix) feat Luis Fonsi sau "Creeme" feat Maluma.

În ultima zi a lunii a lunii iunie, pe 30, vor urca pe scena Arenelor Romane J Balvin și Zion y Lennox

Jose Alvaro Osorio Balvin, născut pe 7 iulie 1985 și cunoscut sub numele de scenă J Balvin, este un artist columbian de reggaeton. Balvin s-a născut în Medellin, cel mai mare oraș din Antioquia, unde, de la o vârstă fragedă, a început să fie interesat de rap, dance, champeta și bachata. Cântărețul a atins culmile succesului cu celebra piesa "Tranquila", iar, în prezent, este unul dintre cei mai bine vânduți artiști peste hotare din America Latină. În 2015, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioada de No 1, în top Billboard Hot Latin Songs, cu piesa "Ginza". Totodată, a fost și primul artist de muzică latino care a obținut discul de diamant, pentru vânzări record cu piesele "6 AM" și "Ay Vamos". În 2017, J Balvin dădea lovitura cu altă piesă, "Mi gente" feat Willy William, care a atins, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizualizări, dar și cu remixul cântat chiar de Beyonce. La un an mai târziu, a colaborat cu Nicky Jam, pentru single-ul "X", dar și cu Jeon si Anita - "Machika".

Zion y Lennox, duo-ul originar din Puerto Rico, a cunoscut succesul, în 2004, cu primul lor album "Motivando a la Yal", pentru care a câștigat Discul de Aur, dar și notorietate la nivel mondial, pentru stilul său raggaeton. Cei doi au colaborat cu J Balvin, Daddy Yankee, Tito El Bambino.