Cum se simte Mick Jagger după operația la inimă

La cinci săptămâni de la operația la inimă, Mick Jagger se pregătește să revină pe scenă cu The Rolling Stones. Vocalistul repetă alături de colegii săi, asigurându-se că se menține într-o condiție fizică bună.

Mick Jagger a oferit primul său interviu după operația la inimă suferită în luna aprilie. Vocalistul The Rolling Stones a dezvăluit în discuția sa cu Q107 că recuperarea decurge foarte bine, repetițiile pentru concertele The Rolling Stones reprogramate fiind în plină desfășurare. Mick și colegii vor reveni pe scenă pe 21 iunie, urmând să continue turneul "No Filter" până la sfârșitul lunii august.

"Mă simt destul de bine. Am repetat destul de mult în ultimele săptămâni...În dimineața asta am fost puțin la sală. Nimic nebunesc. Apoi intru în repetiții cu restul trupei."

În setlistul concertelor pe care formația le pregătește sunt incluse și rarități precum "Memory Motel", deși, potrivit lui Jagger, lumea preferă hiturile.

"Piesele preferate ale publicului sunt "Paint it Black", "Honky Tonk [Women]" și "Satisfaction" și lucruri de genul ăsta. Nu le includem neapărat pe toate mereu. Uneori renunțăm la una sau două, dar rămân vreo 10 dintre favorite. Nu știu cum s-ar simți oamenii dacă nu le-am cânta. Cred că ar spune <<Oh, ce ghinion, am venit ca să ascult asta.>>. De obicei avem o piesă aleasă de fani prin vot. Și includem de multe ori chestii diferite. S-ar putea să fie câteva și acum."

Aceste declarații vin după ce, în urmă cu câteva săptămâni, Mick Jagger posta un clip cu el în care arăta publicului că încă are "mișcările lui Jagger". La cei 75 de ani, vocalistul pare a fi într-o formă foarte bună.

Înființată în 1962, The Rolling Stones este una dintre cele mai mai apreciate formații rock din toate timpurile. Trupa a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989 și în UK Music Hall of Fame în 2004. Discografia formației cuprinde 30 de albume de studio, 23 de albume live și multiple compilații.

Trupa a concertat la București pe 17 iulie 2007, pe stadionul Lia Manoliu, în cadrul turneului european "A Bigger Bang".