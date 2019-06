Coloana sonoră "The Lion King" va include nume mari: Beyonce, Elton John, Childish Gambino

După ce am văzut noi variante de filme live action pentru "Dumbo" şi "Jungle Book", acum este momentul ca un alt clasic să fie reinterpretat. E vorba despre "The Lion King", care va debuta luna viitoare în cinematografe. Producţia Disney are o coloană sonoră înţesată de nume mari şi pe care o descoperiţi în articol.

Ştiam încă din 2017 ca Beyonce s-a alăturat distribuţiei noului film "The Lion King", iar artista apare şi pe coloana sonoră. Queen B face un duet cu Childish Gambino pe melodia "Can You Feel The Love Tonight". Aceasta apare în cel mai nou trailer al filmului, lansat la mijlocul lunii iunie. Elton John a compus de asemenea o nouă piesă, "Never Too Late" pentru producţie Disney.

Alte piese ale artistului britanic vor fi incluse pe aceeaşi coloană sonoră. Legendarul muzician a lucrat alături de Tim Rice la noile compoziţii, reunind echipa care crease şi piesele clasicului "The Lion King" din 1994. Cel puţin 4 melodii colaborative Elton John - Time Rice vor putea fi auzite în pelicula din acest an, inclusiv cea din genericul de findal.

Clasica "Hakuna Matata" se numără printre ele, alături de "I Just Can't Wait to be King" şi "Circle of Life". Iată cum arată tracklistul coloanei sonore:

Lindiwe Mkhize / Lebo M: “Circle of Life / Nants’ Ingonyama” Hans Zimmer: “Life’s Not Fair” Hans Zimmer: “Rafiki’s Fireflies” JD McCrary / Shahadi Wright Joseph / John Oliver: “I Just Can’t Wait to Be King” Hans Zimmer: “Elephant Graveyard” Chiwetel Ejiofor: “Be Prepared (2019 Version)” Hans Zimmer: “Stampede” Hans Zimmer: “Scar Takes the Throne” Billy Eichner / Seth Rogen / JD McCrary / Donald Glover: “Hakuna Matata” Hans Zimmer: “Simba Is Alive!” Billy Eichner / Seth Rogen: “The Lion Sleeps Tonight” Beyoncé / Donald Glover / Billy Eichner / Seth Rogen: “Can You Feel the Love Tonight” Hans Zimmer: “Reflections of Mufasa” TBA Hans Zimmer: “Battle for Pride Rock” Hans Zimmer: “Remember” Elton John: “Never Too Late” Lebo M: “He Lives in You” Lebo M: “Mbube”

Albumul complet va fi disponibil în format digital pe 11 iulie şi în format fizic pe 19 iulie. Hans Zimmer a compus la rândul său o coloană sonoră epică pentru acest film, având parte de contribuţia actorilor vocali Seth Rogen, John Oliver şi Chiwetel Ejiofor. Pharrell s-a reunit cu Hans Zimmer pe 4 track-uri, cei doi colaborând şi la coloană sonoră a filmului "The Amazing Spider-Man 2".

Trailerul lansat în 2018 pentru "The Lion King" a devenit cel mai vizionat din istoria Disney. Filmul live action ajunge în cinematografe pe 19 iulie.