Chris Botti în România - Concertul ca cel mai de preț dar

Trompetistul american de renume internațional Chris Botti s-a aflat pentru prima dată în concert în România, alături de alți muzicieni de valoare, pe 3 iunie la Sala Palatului din București. Citește impresii despre concert în recenzia de mai jos.

Trompetistul Chris Botti, în vârstă de 56 de ani, are o lungă carieră muzicală în spate, învățând să cânte alături de profesori de talie mondială din zona jazzului precum Woody Shaw și George Coleman. În ceea ce privește arta spectacolului de asemenea experiența sa este vastă, pornind din tinerețe în turnee alături de Paul Simon și cunoscând astfel o mulțime de artiști din domeniul muzical.

Experiența în măiestria muzicii și în arta spectacolului, cât și starea de spirit cu care acestea sunt date mai departe, sunt evidente pe parcursul unui concert. Concertul, condus de Chris Botti și desfășurat de o echipă de muzicieni excepționali, ne-a adus aminte ce înseamnă cu adevărat să dăruiești întregii lumi prin munca pe care o faci. Iar un concert făcut din inimă, de muzicieni cărora le place la nebunie ceea ce fac, este cel mai de preț dar pentru orice om care se află în public.

Concertul ca dovadă de prietenie, colaborare și bună-dispoziție

Echipa cu care a venit Botti în concert la București a fost prezentată gradual pe parcursul concertului, i-am cunoscut pe fiecare în diferite momente în care și-au arătat măiestria și am avut grijă să îi aplaudăm pe măsură. Violonista Ania Filochowska, chitaristul Leonardo Amuedo, pianistul Eldar Djangirov, basistul Reggie Hamilton, bateristul Lee Pearson și minunata vocalistă Sy Smith sunt cei care au dăruit pe scenă, fiecare în modul său unic, alături de Chris Botti.

Alegerea pieselor și stilul în care un artist le cântă spune, desigur multe despre ceea ce dorește și poate acesta să transmită. Mesajele transmise prin muzică în seara de 3 iunie au fost despre simțire, iubire, recunoștință și sensibilitate. Concertul a debutat cu tema filmului "Cinema Paradiso", extrem de emoționantă, și ne-a bucurat urechile pe parcursul celor două ore cu alte compoziții celebre și sensibile precum "Hallelujah" a lui Leonard Cohen, "You Are Not Alone" a lui Michael Jackson, "Blue and Green", compoziția lui Miles Davis sau "What A Wonderful World" a lui Louis Armstrong.

Deși au fost numeroase momente pe parcursul concertului în care sunetul a avut nevoie de reglaje, s-a simțit totul foarte natural, fiecare indicație către sunetist, fără opinteli sau greutăți. S-a simțit ca o armonizare constantă între muzicienii care veneau și plecau de pe scenă, care venea extrem de natural ca orice nevoie de recalibrare în viață.

Căldura și prietenia cu care colaborau muzicienii pe scenă aducea un mare plus atmosferei concertului în fiecare moment. Piesele cântate din sânul publicului, cu Chris Botti și minunata Sy Smith plimbându-se printre scaune au adus și mai aproape energia de bucurie și prietenie printre cei așezați pe scaune.

Publicul a beneficiat și de un invitat surpriză, un instrumentist român care a făcut carieră peste hotare și pe care Botti l-a cunoscut la Los Angeles, Damian Drăghici și naiul său care s-a adăugat la gașca de virtuoși de pe scenă cu talentul său.

Către finalul concertului nu a mai fost nimeni lăsat să rămână așezat, întreg publicul s-a ridicat și a dansat și aplaudat alături de muzicieni spectacolul vieții. Piesa "What A Wonderul World" cântată la voce de toboșarul Lee Pearson, în stilul lui Louis Armstrong, ne-a dus cu siguranță în amintirea a cât de frumoasă poate fi lumea în care trăim dacă noi alegem să o vedem așa cât mai des în viața noastră.

Chris Botti și muzicienii care l-au însoțit au strâns mainile publicului și au rămas să facă fotografii după concert. Am rămas cu bucuria înțelegerii că cel mai frumos mod de a ne trăi viața e atunci când munca noastră poate fi cel mai de preț dar pentru un număr de oameni, așa cum a fost pentru noi, publicul de la Sala Palatului, concertul organizat de German Quality Entertainment în seara de 3 iunie 2019.