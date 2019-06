Câștigătorul "Românii au talent!" - Croitoreasa cu voce de aur

Iată că sezonul 9 suprem al emisiunii "Românii au talent!" a ajuns la final pe data de 31 mai 2019 iar publicul și-a votat favoritul. Număr după număr, concurenții au uimit cu talentul lor și au ridicat nivelul emisiunii la maximul de până acum. Aflați din articol detalii despre finală și căștigătorul marelui premiu de 120,000 de euro.

După o finală cu adevărat spectaculoasă, cu 11 numere pline de talent și măiestrie care i-au făcut pe jurații Andi Moisescu, Andra, Mihai Petre și Florin Călinescu să vorbească numai în laude și superlative, publicul a primit unda verde pentru votare și a ales căștigătorul sezonului 9 suprem "Românii au talent!".

Ana-Maria Pantaze, în vârstă de 38 de ani, a emoționat inimile juraților și ale publicului cu povestea ei, exact tipul de poveste pentru care sunt în esență făcute astfel de emisiuni căutătoare de talente. O croitoreasă modestă, pasionată de cântat la karaoke, a avut curajul să se prezinte pe scena emisiunii "Românii au talent!", să treacă de toate emoțiile și să uimească cu vocea sa puternică. Prima ei reprezentație pe scenă, în preselecțiile emisiunii, l-a făcut pe Mihai Petre să apese butonul de Golden Buzz, să meargă lângă ea pe scenă și să îi spună că reprezintă esența acestei emisiuni.

Top 3 finaliști: Corul de Copii al Operei Naționale, Aris Negoiță și Ana Maria Pantaze

Piesele cu care Ana Maria Pantaze și-a demonstrat talentele de cântăreață au fost: Etta James - "I'd Rather Go Blind" în preselecții, Nina Simone - "I Put A Spell On You" în semifinală și Prince - "Purple Rain" în finală.

În topul trei al finaliștilor, conform voturilor publicului, s-au clasat Corul de Copii al Operei Naționale pe locul trei, Aris Negoiță pe locul doi și Ana Maria Pantaze pe locul întâi.

În pauza în care telespectatorii au votat, Smiley a ieșit din rolul de moderator și a intrat în rolul său de cântăreț pe scena "Românii au talent!", interpretând cea mai recentă piesă a lui, "Song About Nothing".

Premiul de originalitate a mers către Magitot - Marius Drăguș

Marele premiu este în valoare de 120,000 de euro și va merge în întregime către câștigătoarea concursului. Celălalt premiu pus la bătaie de realizatorii emisiunii "Românii au talent!" este premiul de originalitate, pentru care publicul de asemenea a votat și l-a ales pe Magitot (Marius Drăguș). Magitot va primi 10,000 de euro pentru originalitatea numerelor sale de magie și comedie.

Toți participanții care au ajuns în finala "Românii au talent!" au fost la nivel înalt, iar a face o alegere sau o comparație a fost cu siguranță dificil. Publicul a votat atât talentul cât și povestea din spate, iar de data asta povestea câștigătoare a fost a Anei Maria Pantaze. Felicitări și cale deschisă mai departe!