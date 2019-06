Bruce Dickinson se întâlnește cu fanii din România în cadrul show-ului "What Does This Button Do?"

Pe 8 februarie 2020, legendarul Bruce Dickinson ajunge în România pentru o întâlnire specială cu fanii săi, intitulată ”What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson”. Solistul Iron Maiden va susține un One-Man-Show la Sala Radio din București, în cadrul căruia va povesti publicului despre pasiunea lui pentru avioane, despre bere, despre scrimă și, nu în ultimul rând, despre cartea sa autobiografică.

În 2017, Bruce Dickinson a început să-și promoveze autobiografia printr-un mic turneu în Anglia. "What Does This Button Do?" a devenit ulterior best seller în topurile New York Times și UK Times, ceea ce a dus în scurt timp la un adevărat turneu mondial de întâlniri cu fanii. Evenimentul s-a transformat treptat într-un one-man show veritabil, ce durează peste două ore.

Evenimentul "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson", ce va avea loc pe 8 februarie 2020 la Sala Radio din București, va respecta un format stabilit încă de la debutul turneului. Astfel, întâlnirea va fi împărțită în două segmente: în prima parte, Bruce vorbește cu mult umor despre viața lui extrem de aventuroasă și palpitantă. Vocalistul Iron Maiden ne oferă povești ce nu au fost scrise în cartea autobiografică, de teamă să nu fie cenzurate. Cea de-a doua parte este rezervată în exclusivitate întrebărilor puse de cei din public – zeci de minute în care fanii îi pot adresa cele mai deschise întrebări posibile. Bruce răspunde la toate în stilul său caracteristic.

Review-uri ale show-ului "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson"

"Au fost momente în care am râs, momente în care am aplaudat fără oprire și momente în care ai fi putut să auzi și un ac cum cade. Totul, în timp ce ascultam poveștile lui. Este un maestru al povestirii. Extrem de articulat, de prezent și de amuzant." - Heavymag

"Show-ul lui Dickinson a curs minunat… este un excelent povestitor… un showman implicat, iar felul în care vorbește nu face decât să te poarte și mai adânc în lumea lui. Pentru fanii Iron Maiden, sau pentru fanii rock-ului în general, sau chiar pentru iubitorii de avioane, sau pentru cei interesați de vieți neobișnuite, show-ul lui Bruce Dickinson este ceva ce nu aveți voie să ratați." - Overdrive

Categorii de preț - "What Does This Button Do?: An Evening With Bruce Dickinson" la Sala Radio:

Categoria 1 - 250 lei

Categoria 2 - 150 lei

Categoria 3 - 90 lei

Cartea autobiografică "What Does This Button Do?" a fost lansată în octombrie 2017. Volumul s-a plasat pe poziția a 10-a în topul vânzărilor din categoria "Hardcover Nonfiction", realizat de New York Times.

Bruce Dickinson a împlinit vara trecută 60 de ani. Acesta s-a alăturat trupei Iron Maiden în 1981, înlocuindu-l pe Paul Di'Anno. A părăsit trupa în 1993, pentru a se ocupa de câteva proiecte solo, revenind în formație în 1999.