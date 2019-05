The Scorpions a început să lucreze la un nou album, care ar putea sosi în 2020

Scorpions e gata să lanseze un nou album, solistul trupei afirmând într-un interviu că grupul a început să compună muzică nouă. Klaus Meine a acordat un interviu celor de la Scorpions Brazil, oferind indicii cu privire la noul LP.

Klaus Meine a dezvăluit în interviu că trupa s-a aflat în studio în ultima vreme, iar noi melodii ar putea vedea lumina zilei anul viitor. După perioada de concerte şi turnee de la începutul acestui an, trupa a început discuţia despre înregistrări în pauza până la următorul turneu. Ultimul release al veteranilor rock este "Born to Touch Your Feelings - Best of Rock Ballads", o combinaţie de piese clasice şi unele noi. LP-ul sosea în 2017.

Acesta a fost ultimul disc care l-a inclus pe toboşarul James Kottak. Fostul toboşar Motorhead, Mikkey Dee l-a înlocuit între timp şi ar trebui să apară pe viitorul material.

Meine a declarat următoarele în cadrul interviului:

Atunci când Rudolf Schenker a revenit din Thailanda şi ne-am reunit cu toţii, cu câteva săptămâni în urmă, am mers direct în studio şi a fost fantastic. Ne-am distrat de minune şi au apărut o grămadă de idei. A fost un vibe plăcut, de a lucra fără presiune sau orice altceva, doar să te reuneşti, să compui câteva piese şi să te bucuri de timp în studio. A ieşit bine, în cel mai pozitiv mod posibil. Este uimitor că noi toţi savuram această parte a creativităţii şi a reuniunii fără să ne aşteptăm la prea multe lucruri, lăsăm totul să curgă. A fost grozav şi mi-ar fi plăcut să continuăm, pentru că aveam un ritm excelent. Ştiind că plecăm din nou în turneu în iunie, e clar că avem timpul limitat acum. Dacă cineva m-ar întreba "e vreo şansă pentru un nou album?", aş spune că şansele sunt mai mari acum decât cu câteva săptămâni în urmă. Vom reveni în turneu în curând şi cred că nu vom mai avea o şansă de a lucra la piese noi până la final de an sau anul viitor. Dar e un feeling în tabăra Scoprions că ar putea apărea un nou album în 2020.

The Scorpions a cântat în România în vara lui 2018, la Romexpo. Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Paweł Mąciwoda și Mikkey Dee au cântat la noi în cadrul Crazy World Tour. În deschidere au cântat formaţiile Salamandra și Compact B, cu invitatul special Leo Iorga.