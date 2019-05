Taylor Swift nu vrea să discute despre ideea de a avea copii la 30 de ani

Taylor Swift a fost iritată de un jurnalist german, care a întrebat-o dacă plănuiște să aibă copii, considerând că va împlini în curând 30 de ani. Acuzându-l indirect de sexism, artista i-a explicat ce înseamnă pentru ea această vârstă.

Un jurnalist de la Deutsche Press-Agentur a reușit să o enerveze pe Taylor Swift. Acesta a întrebat-o pe cântăreața pop dacă plănuiește să-și întemeieze o familie, luând în considerare faptul că în decembrie va împlini 30 de ani. Întrebarea a venit și în contextul relației sale de doi ani cu actorul britanic Joe Alwyn.

Taylor a refuzat să răspundă, considerând întrebarea sexistă.

"Chiar nu cred că unor bărbați li s-ar adresa întrebarea asta atunci când împlinesc 30 de ani. Așa că nu o să răspund la întrebarea asta acum," a replicat iritată artista.

Swift a detaliat apoi ce înseamnă pentru ea acest prag.

"Împlinirea a 30 de ani se simte...Îi aud pe unii spunând că atunci când schimbi acest prefix nu mai simți la fel de acut stresul și anxietatea, în comparație cu perioada anilor 20, iar din ceea ce am observat, pot să spun că în perioada anilor 20 încerci să capeți experiență, încerci lucruri noi, dai greș, faci greșeli. Iar eu plănuiesc fără îndoială să încerc lucruri noi și să greșesc și după ce voi împlini 30 de ani. Dar mă aștept să mă simt puțin mai bine în ceea ce privește atitudinea mea față de mine. Pe măsură ce mă apropii mai mult de vârsta asta, simt tot mai mult că mi se întâmplă lucrul ăsta. Sper ca în final să se împlinească predicția asta," a completat Taylor Swift.

Artista promovează în prezent cel de-al 7-lea album de studio din carieră. Titlul discului și data lansării nu au fost încă dezvăluite, însă indicii privind noul material au fost plasate cu subtilitate în cel mai recent videoclip al său, "ME!". Melodia este înregistrată în colaborare cu Brendon Urie de la Panic! At The Disco și a fost lansată luna trecută. Noul single a fost interpretat live în premieră la gala Billboard Music Awards 2019.